La data de 07 iulie a.c, poliţiştii Postului de Poliţie Ardeoani au identificat un bărbat de 41 de ani, din localiate, posesor al unui mandat de executarea a pedepsei cu închisoarea. Cel în cauză a fost condamnat de Judecătoria Moineşti la 2 ani şi 4 luni de închisoare, pentru săvîrşirea infracţiunii de act sexual cu un minor. Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reţineri şi Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Bacău.

