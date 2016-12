Social Condamnat la închisoare pentru conducere fără permis de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 23 decembrie a.c., în jurul orei 14.00, polițiștii Postului de Poliție Plopana împreună cu polițiști de ordine și siguranță publică din cadrul Secției 2 Poliție Bacău, în urma investigațiilor efectuate, au depistat un bărbat de 31 ani, din comuna Plopana, care poseda mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Judecătoria Bacău. Bărbatul a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără a poseda permis de conducere. Cel în cauză a fost încarcerat la Penitenciarul Bacău. 4 SHARES Share Tweet

