Un fost secretar al Colegiului Medicilor Dentişti Judeţean (CMDJ) Bacău, trimis în judecată pentru delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, în total 127 de acte materiale, a primit condamnările la prima instanţă. Daunele pe care trebuie să le plătească depăşesc 92.000 lei. Infracţiunile pentru care a fost trimisă în judecată Georgeta B. au fost separate, pe rolul instanţei fiind judecate două dosare penale. Astfel, pentru înşelăciune, Judecătoria Bacău a condamnat-o la pedeapsa de 3 ani închisoare. Câte 6 luni închisoare a primit pentru fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals. Inculpata va avea de executat 3 ani închisoare dar cu suspendare. Instanţa a obligat-o pe femeie să plătească CMDR – Colegiul Judeţean Bacău suma de 49.049 lei drept daune materiale. În al doilea dosar în care s-au judecat faptele de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, instanţa a aplicat o pedeapsă de 2 ani închisoare, tot cu suspendare. În acest dosar, daunele pe care trebuie să le plătească CMDR – Colegiul Judeţean Bacău sunt de 43.167 lei. Sentinţele pot fi contestate. Procurorii o acuză pe Georgeta B. că, în calitatea pe care o avea, a încasat de la membrii Colegiului cotizaţia lunară pentru care a emis alte chitanţe decât cele care se aflau în evidenţa CMDJ Bacău, însuşindu-şi sumele respective. În perioada octombrie 2011-octombrie 2013, Georgeta B. ar fi completat şi eliberat 127 chitanţe falsificate, cauzând CMDJ un prejudiciu de 43.167 lei, se spune în rechizitoriu. Pe de altă parte, în octombrie 2009, Georgeta B. ar fi depus o diplomă de licenţă falsă, beneficiind de o creştere ilegală de salariu. „Inculpata a indus în eroare CMDR – Colegiul Judeţean Bacău, prin prezentarea unei fapte mincinoase, respectiv a faptului că este absolventă a unei facultăţi de drept, prin folosirea unei diplome de licenţă falsificată, eliberată de Universitatea «Petre Andrei» din Iaşi, determinând astfel o creştere ilegală de salariu, cauzând un prejudiciu de 49.049 lei, provenind din diferenţa rezultată din plata salariului necuvenit de 2.405 lei, în loc de 1.617 lei”, explică anchetatorii. Raportul expertizei contabile confirmă un prejudiciu total de 93.515,97 lei. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.