Concert Madrigal la Teatrul Vara

Marti, 6 decembrie, cu binecuvântarea IPS Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului si Bacaului, si la invitatia Protopiatului Bacau, Corul National de Camera Madrigal Marin Constantin, sub bagheta dirijorului Anna Ungureanu, a sustinut un concert extraordinar de Craciun, la Teatrul de Vara „Radu Beligan". Corul Madrigal se afla intr-un turneu care va culmina cu doua concerte extraordinare de Craciun, pe 17 si 18 decembrie la Ateneul Român din Bucuresti. Din momentul infiintarii sale, in 1963, de catre dirijorul Marin Constantin, Corul Madrigal a sustinut peste 4100 de concerte aplaudate de melomani din toata lumea, impunându-se astfel ca un adevarat "brand de tara". Incepând din anul 2014, institutia si-a intregit denumirea, preluând numele fondatorului sau, astfel devenind Corul National de Camera "Madrigal – Marin Constantin". (R.B.)