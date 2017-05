Cultura Concert fără sfârşit de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Miercuri, 17 mai, ora 18.00, la Sala Ateneu a Filarmonicii “Mihail Jora”, va avea loc un eveniment muzical de excepţie, susţinut de absolvenţi ai Colegiului Naţional de Artă “George Apostu”. Intitulat “Concert fără sfârşit”, în faţa publicului vor evolua Orchestra “Concertino” şi Corul “Armonia”, dirijor prof. Ionuţ Vîlcu, Trio Ad Libidum: Adelina Sabău (pian), Alina Olaru (vioară), Cosmin Şipoş (vioară). Nu vor lipsi din concert soprana Gabriela Iştoc, basul Daniel Munteianu, Raymond Cimpoeşu-oboe, Elvis Condrea – pian. Realizatorul evenimnetului, prof. Daniela Bîrzu.

Intrarea este liberă.

