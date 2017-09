Proiectul Competențe pentru viitor! (69072/13.07.2017) este finanțat de Consiliul Local al Municipiului Bacău în baza Legii nr.350/2005 în sesiunea aferentă anului 2017. Inițiat de Asociația Părinților din Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău, proiectul se desfășoară în perioada iulie – noiembrie 2017, în parteneriat cu instituția școlară amintită, având drept scop principal stimularea implicării voluntare a tinerilor din comunitatea locală în activităţi recreativ-instructive, cu promovarea şi valorizarea potenţialului individual şi de grup al acestora, precum şi însuşirea, pe termen scurt şi lung, a unor alternative real-educative. S-a urmărit totodată motivarea tinerilor, dezvoltarea încrederii acestora în capacităţile proprii, determinând în rândul acestora dorinţa de a-şi valorifica resursele pentru o integrare reuşită în societate, dar şi pe piaţa muncii. Ideea organizatorilor a propus așadar o alternativă educativă nonformală, atrăgătoare pentru tinerii băcăuani. Aceștia s-au putut implica în activitățile propuse prin proiect, dobândind în mod direct abilități și competențe necesare dezvoltării personale și, ulterior, profesionale. Cea mai eficientă abordare a problematicii urmărite prin proiect le-a părut organizatorilor asocierea demersului lor educativ cu interesele socio-culturale manifestate de tineri, în consecință, s-au îndreptat către domenii precum arta, voluntariatul, comunicarea interpersonală și de grup, tehnologia informației și comunicării (TIC), mediul virtual și aplicațiile sale, grafica pe computer. Pregătirea activităților practice ale proiectului a constituit un demers de grup în care au fost implicați nu doar profesori, ci mai ales numeroși elevi și studenți voluntari. Întâlnirile periodice și discuțiile din grupele de lucru s-au concretizat în materiale de promovare și în produse în format digital. Logo-ul și afișul proiectului reprezintă creația tânărului Andrei Terinte, student la Arte și voluntar în proiect, și au fost alese în urma unui proces de selecție specific, la sfârșitul lunii august.

Una dintre activitățile cele mai complexe, de durată din proiect constă în crearea unui Calendar cultural online, de altfel acesta reprezintă și unul dintre produsele finale. Demersul creativ este coordonat de prof. bibl. Cristina Neacșu și de doi tineri voluntari, eleva Ambra Luca și studentul Andrei Terinte, și se află pe ultima sută de metri dinaintea finalizării. Pe 6 septembrie, o echipă de voluntari: Cartas Răzvan, Crețu Raluca, Văleanu Vlad și prof. Ionuț Danțiș au coordonat activitatea Treasure hunt! (Căutare de comori), în cadrul căreia grupe de tineri conduși de câte un elev voluntar s-au întrecut căutând prin oraș „comori” culturale. În periplul lor competitiv, tinerii au vizitat biblioteca școlii, muzee, librării, monumente istorice, au intervievat cetățeni în legătură cu școala de altădată, au transmis mesaje ca grup, fără a folosi pix și hârtie și au dovedit că pot comunica efectiv și fără cuvinte. Click pentru artă, o altă activitate cuprinsă în proiect, a vizat îmbinarea instrumentelor de lucru virtuale cu talentul artistic al tinerilor. Aceasta a reprezentat un demers educaţional dinamic, ce presupune o riguroasă şi diversificată pregătire tehnică cu stimularea comunicării creative, a inovaţiei şi a exprimării artistice originale. A fost promovată astfel cunoaşterea conceptuală a sferei noilor media şi a experimentului artistic ca principală modalitate de accedere la originalitatea artistică. Elevii îndrumați de prof. Luminița Pătrășcan au lucrat în mediul virtual folosind softul GIMP. Finalitățile proiectului vor consta atât în produse digitale (un Calendar cultural online), cât și în produse fizice, o revistă dedicată și un volum cu titlul „Competențe pentru viitor”, în care vor fi publicate, printre altele, eseuri ale tinerilor băcăuani despre modul în care voluntariatul a contribuit la formarea lor, ajutându-i să dobândească abilități și competențe noi, utile și necesare parcursului lor viitor în viață. Printurile vor apărea într-un tiraj de 140 de bucăți fiecare și vor fi distribuite în mod gratuit tuturor tinerilor și voluntarilor implicați în proiect.

Echipa managerială a proiectului este alcătuită din președintele Asociației Părinților din CNVA Bacău, Armando Grecea, din prof. Călin Leon Boambă, directorul CNVA, instituție parteneră în proiect, Adina Popa, contabilul Asociației și prof. Teona Codreanu, directorul adjunct al CNVA și coordonatorul proiectului. Dîrțu Irina-Maria, clasa a X-a C

