Social Comănești: Poșeta unei bătrâne, furată de doi adolescenți de Comunicat de presa - Polițiștii din Comănești au fost sesizați la data de 13 martie a.c, de către o bătrână de 68 ani, despre faptul că în timp ce se deplasa pe strada Lazăr Gheorghe, de la biserică spre domiciliu, doi tineri i-au sustras geanta în care avea suma de 25 lei. Deplasându-se la fața locului, poliţiştii au stabilit că cei doi suspecți, profitând de neatenția bătrânei, i-au sustras dintr-un bagaj geanta, după care au fugit pe un drum lăturalnic. Totodată, la aproximativ 200 metri de locul faptei, a fost găsită geanta din interiorul căreia lipsea suma de 25 de lei. În urma cercetărilor efectuate, pe baza semnalmentelor primite, polițiștii au reușit să-i identifice pe cei doi suspecți, doi tineri de 15 și 17 ani. Prejudiciul a fost recuperat și restituit părții vătămate iar în cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt.

