În ultimii ani, influenţaţi şi de trendul occidental, artişti plastici, companii independente, muzee, dar şi instituţii ale artei teatrale, în vremea în care lumea este prea ocupată ca să mai viziteze un muzeu sau o galerie de artă, au iniţiat proiecte care au menirea de a duce arta cât mai aproape de oameni. Primii care au pornit ofensiva au fost actorii, iar în ultimii ani, pe străzile oraşelor, în pieţe au loc spectacole de teatru, la care participă mii de oameni. Tot în ultimul deceniu, şi artiştii plastici au început să folosească spaţiile urbane pentru a-şi manifesta protestul faţă de arta închisă în spaţiile convenţionale, după care a venit art-street, mult mai elaborată. Exemple sunt peste tot, inclusiv în Bacău (Teatrul de Vară, blocurile de pe Aleea Parcului, dar şi diferite instituţii publice şi comerciale). Acum, ideile sunt mult mai avansate, artiştii plastici ies în stradă, expunându-şi lucrările de artă vizuală, pictură, sculptură, video, instalaţii, în aer liber, pe terase, în pub-uri, cafenele, venind în întâmpinarea nevoii de artă în viaţa de zi cu zi. La sfârşitul săptămânii trecute, într-o locaţie reprezentată urbanistic de o casă comună din Bacău, transformată într-un spaţiu public (str. Băncii 36), clienţii au avut surpriza să se întâlnească cu arta unor tineri artişti, din aceeaşi generaţie, dar şi cu preocupări comune: arta vizuală contemporană. Fără „scenariul” tradiţional (vernisaj, critici de artă, vorbe, vorbe…), pe simezele improvizate în grădina-terasă (şi el un spaţiu nonconformist) au expus veteranul street art-ului Obie Platon (vezi Teatrul de Vară), Dragoş Burlacu, Marius Franţ (Bacău), Krasimir Metodiev (Bulgaria), Ştefan Radu Creţu (Sibiu), uniţi sub acelaşi generic – ledge. „Consumatorii” de seară ai locaţiei au privit, la început curioşi, apoi din ce în ce mai captivaţi, picturile şi sculpturile expuse. Dragoş Burlacu: „Speriat şi inhibat de galerie, de răceala muzeului, publicul se simte aici mai relaxat. Nu este un public neapărat cunoscător al artei plastice, ne bucurăm însă că toţi cei care au intrat au văzut lucrările noastre. Este un câştig pentru artă, pentru artişti, pentru public.” La provocarea tinerilor au răspuns cu prezenţa (curiozitatea?) şi artişti ai galeriilor, sculptorul Gheorghe Zărnescu, pictorii Ion Mihalache şi Ion Burlacu. „Ceea ce vedeţi aici este rodul unei întâmplări, este o poveste a cinci artişti, sculptori, pictori, pictori murali, dar şi autori de art-video. Ne-a unit interesul pentru arta contemporană, dar şi pentru a aduce arta mai aproape de public şi, se vede, suntem pe drumul cel bun”, ne-a spus şi Marius Franţ. Mai trebuie spus că, ledge este integrată în seria de manifestări din cadrul „Bacău – Capitală a Tineretului”, parteneri fiind Galeria Velea, Asociaţia PUNCT şi Asociaţia „Bacău – Capitala Tineretului”. 1 of 13 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.