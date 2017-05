Educatie Colegiul Național „Ferdinand I”- pașaport spre viitor de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Printre unităţile şcolare din judeţ şi din ţară, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău se bucură de un renume de excepţie, ca urmare a unei evoluţii în timp de-a lungul a 150 ani de existenţă, în care şi-a conturat identitatea. Instituție educațională de prestigiu, la nivel național și internațional, Colegiul Naţional „Ferdinand I” a fost certificată de curând, pentru a treia oară consecutiv, cu titlul de „Școală Europeană” . Ştiind bine că tradiţia singură nu creează valoare, instituția îşi propune, prin profesorii şi elevii săi de astăzi, să obţină rezultate cât mai bune în aşa fel încât între trecut, prezent şi viitor să existe o continuitate mereu ascendentă care să nu poată fi, în nici un fel, contestată. Pentru anul școlar 2017-2018, Colegiul Naţional „Ferdinand I” își prezintă oferta educațională către elevii clasei a V-a și viitorii liceeni, de clasa a IX-a. 1 clasă a V-a: înscrierile în perioada 15-25 mai 2017; Testarea la Limba română și la Matematică va avea loc sâmbătă, 27 mai, ora 10-12, la Colegiul Național „Ferdinand I” 6 clase a IX-a : 2 clase Științe sociale, 1 clasă Matematică-informatică, 1 clasă Matematică-informatică intensiv engleză, 1 clasă Matematică-informatică intensiv informatică, 1 clasă Științele naturii. Colegiul Naţional „Ferdinand I” vă așteaptă, dragi elevi și părinți, spre a deschide împreună porțile cunoașterii și ale performanțelor! Profesori și elevi vor fi parteneri de succes atât la orele de curs, cât și în activitățile extrașcolare: cluburi de robotică, Lego, Arduino, dezbateri, baschet, lectură, teatru și, unic la nivelul județului, la cursurile de limba chineză din clasa Confucius.

Și pentru că cei mai buni dintre cei buni merită aplauze și recompense, performerii ferdinandiști sunt premiați financiar anual, cu sume importante, de către ALUMNI Ferdinand.

Aveți șansa de a vă crea un viitor de succes în acest spațiu al culturii, educației și inovației, să vă afirmați prin creativitate și originalitate. Visele devin realitate la Colegiul Național „Ferdinand I" Bacău!

