Colegiul Economic „Ion Ghica” – O șansă pentru performanță

275 de absolvenți, în 14 clase. Cel mai mare colegiu din Bacău mai încheie un capitol. O nouă promoție de la Colegiul Economic „Ion Ghica” a spus adio anilor de liceu în tradiționala paradă prin centrul orașului și apoi, prin cursul festiv, organizat la Teatrul de Vară. Parinți, profesori, elevi, absolvenți, prieteni. Un tot unitar, la ceas de bilanț, în care se poate vorbi de premii și rezultate deosebite, de o mențiune la Olimpiada Națională de Tehnologii, dar și de marele premiu la Târgul Național al Firmelor de Exercițiu.

„Mulțumesc colegilor mei profesori care și-au împărțit responsabilitatea de a lumina mintea și de a sesibiliza sufletul tinerilor noștri absolvenți. Le mulțumesc sincer pentru efortul lor, pentru că nu au renunțat să investească în ei cunoșterea, gândirea liberă, valorile curajului, ale cinstei și toleranței. Mulțumesc, de asemenea, și părinților că au avut avut încredere că noi vom șlefui comorile pe care ni le-au încredințat, respectiv copiii lor. Dacă liceul are cu adevărat un sens, atunci el e acela de a pregăti tinerii pentru viață. Colegiul Economic «Ion Ghica», prin truda dascălilor săi și a elevilor cred că răspunde cu succes acestei cerințe.

Îi felicit pe absolvenții noștri si le urez mult succes în continuare”, s-a adresat celor prezenți prof. Ovidiu Relu Cojocaru, directorul colegiului. S-a încheiat un capitol, dar se va deschide un altul, pentru cei care vor urma. În anul școlar viitor, colegiul are în oferta sa educațională, la admiterea în clasa a IX-a, cinci clase pentru specializarea Tehnician în activități economice, o clasă pe Tehnician în administrație, una de Tehnician în activități de comerț, două de Tehnician în turism, una de Tehnician în gastronomie, una de Organizator banqueting și una la Matematică – informatică. La învățământul profesional de trei ani sunt două clase în domeniul Alimentație, una pentru calificarea de ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație și una de bucătar.

Șefa promoției 2017 de la „Economic” este Diana Rita Bejan, clasa a XII-a C, profil Servicii, specializare Tehnician în activități economice, cu media generală de peste 9.80.

„Sunt mândră să reprezint Colegiul Economic «Ion Ghica», deoarece acesta mi-a fost casă pentru 4 ani de zile. Nu am fost prima, ci printre primii. Nu am fost cea mai bună, ci printre cei mai buni, şi asta datorită în mare parte destinului meu care m-a ursit cu noroc. Motivul pentru care am ajuns să fiu șefă de promoție este acela că mereu am iubit şcoala. Îmi place să învăț, iar profesorii liceului au făcut din aceasta o plăcere şi mai mare. Deşi sună clişeic, îmi voi aduce aminte cu mare drag de acest timp şi o spun în numele întregii promoții.”

Diana Rita Bejan