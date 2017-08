Aflată într-o vizită în Bacău, o delegație reprezentativă a Asociației Regionale de Fotbal și Atletism din Westfalia (FLVW)– Germania a participat la o serie de acțiuni într-un proiect pe care îl dezvoltă în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Bacău (AJF). La finalul activităților președintele AJF, Cristi Sava și membrii delegației germane au susținut o conferință de presă în care au fost prezentate realizările de până acum, dar și ce proiecte de viitor propun cele două asociații. Dacă parteneriatul dintre AJF și FLVW a debutat în 2015, un an mai târziu existând un schimb de arbitri când o delegație de „fluierași” din Germania a arbitrate meciuri în România iar arbitrii noștri au fost în Westfalia, acum lucrurile sunt duse la un alt nivel. Este vorba despre un schimb de tineret prin care o echipă de tineri sportivi de la noi să meargă vara viitoare în Germania și să se pregătească la alte standarde, iar o echipă de a lor să vină în România să facă cunoștință „cu altă lume și cu alte mentalități”, după cum a declarat Gundolf Walaschewski, președintele FLVW. Mai mult decât atât, în perioada de ședere în Bacău, delegația germană a avut întrevederi și cu reprezentanții autorităților locale, președintele Consilului Județean Sorin Brașoveanu și cu primarul Cosmin Necula, și în urma discuțiilor purtate oaspeții au declarat că-și doresc o colaborare mai largă, dincolo de granițele sportului. Astfel, președintele asociației germane, Gundolf Walaschewski, a declarat că vede chiar posibilă o înfrățire între Bacău și orașul Kamen, unde are sediul FLVW, sau, chiar mai mult, o înfrățire regională, între Moldova și Westfalia. „Am avut întâlniri cu autoritățile din Bacău, iar discuțiile au fost productive. Am văzut că sportul este sprijinit atât cât este posibil, ceea ce ne bucură. Pe de altă parte noi colaborăm cu primarul de la noi, cât și cu președintele landului. Am dori ca la următoarea vizită să fim însoțiți de primarul nostru și să avem discuții avansate cu autoritățile din Bacău”, a mai adăugat președintele FLVW. 0 SHARES Share Tweet

