Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru municipiul și județul Bacău, și nu numai, avertizarea meteorologică COD GALBEN, valabilă în ziua de vineri, 30 iunie 2017, și COD PORTOCALIU, valabilă sâmbătă, 1 iulie. Vineri, 30 iunie, valul de căldură se va intensifica, iar disconfortul termic se va accentua, temperaturile maxime fiind de 33-36 grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa în general peste 20 de grade. Sâmbătă, 1 iulie, valul de căldură se va accentua semnificativ, iar indicele temperatură- umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, temperaturile maxime fiind de 37-40 grade Celsius. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată în ziua de sămbătă, 1 iulie, mai ales în orele serii și ale nopții, fiind intervale de timp cu averse torențiale, vijelii și căderi de grindină. La nivelul municipiului Bacău s-au aprobat măsurile necesare pentru protejarea populației în perioadele caniculare. În acest sens sunt deschise punctele de prim ajutor, respectiv cele șase puncte de distribuire a apei potabile pe raza municipiului. Acestea vor fi deschise în intervalul orar 10.00 – 17.00, conform recomandării Direcției de Sănătate Publică Bacău, în intervalul 29 iunie-1 iulie, cu posibilitatea prelungirii în cazul emiterii unei noi avertizări meteorologice. Punctele de distribuire a apei potabile pe raza municipiului Bacău sunt următoarele: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 17A;

Biserica Ortodoxă ”Sf. Neculai”, B-dul Unirii, nr. 4;

Teatrul Municipal Bacovia, str. Iernii, nr.7;

Sediul Municipiului Bacău, str. Mărășești, nr.6;

Biserica Ortodoxă ”Sf. Dumitru”, str. Narciselor, nr. 2;

Serviciul Public de Evidență a Persoanelor, str. Henri Coandă, nr. 2.

Recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei – deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu aer condiționat;

– evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11:00-18:00;

– purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare;

– beți 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe;

– mâncați fructe și legume sau iaurt, mâncați echilibrat și variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică;

– evitați băuturile ce conțin cofeină sau zahăr în cantitate mare;

– evitați alimentele cu conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală;

– nu consumați alcool – vă deshidratează și vă transformă într-o potențială victimă a caniculei;

– mențineți legătura cu persoanele în vârstă, interesați-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-le asistență ori de câte ori au nevoie;

– nu lăsați copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;

– cereți sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferință, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;

– creați un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;

– persoanele care suferă de diferite afecțiuni își vor continua tratamentul, conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente;

– pentru ameliorarea condițiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea și ritul activităților fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static și alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.