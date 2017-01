Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o nouă atenționare Cod galben de ninsori, precipitații mixte, viscol și polei, valabilă în 33 de județe, începând din dimineața zilei de vineri, iar de joi după-amiază va fi în vigoare o informare meteo de intensificări ale vântului și zăpadă spulberată, la nivelul întregii țări. Potrivit meteorologilor, în intervalul 13 ianuarie, ora 5:00 — 14 ianuarie, ora 12:00, vor fi precipitații mixte ce vor cuprinde treptat vestul, centrul și nordul țării și vor fi asociate cu depuneri de polei, iar în nord-vest și la munte cantitățile de precipitații vor depăși local 20 — 25 l/mp. De asemenea, se va semnala polei, în prima parte a zilei de vineri (13 ianuarie) în Banat și Crișana, iar după-amiaza și în Transilvania și nordul Moldovei. În noaptea de vineri spre sâmbătă (13/14 ianuarie) și în prima parte a zilei de sâmbătă (14 ianuarie) se va depune polei în Oltenia, vestul Munteniei și local în Transilvania și Moldova. În zona de munte vor predomina ninsorile, în general moderate cantitativ și temporar viscolite, iar începând din noaptea de vineri spre sâmbătă (13/14 ianuarie) ninsorile se vor extinde treptat și în regiunile intra-carpatice. Totodată, vântul va avea intensificări la munte pe tot parcursul intervalului, cu rafale de 70 — 80 km/h. În plus, vântul va sufla cu viteze de 55 — 65 km/h și trecător peste 70 km/h, în regiunile vestice în cursul zilei de vineri (13 ianuarie), iar în noaptea de vineri spre sâmbătă (13/14 ianuarie), îndeosebi în sudul Banatului. ANM precizează că, pe arii restrânse, precipitații slabe mixte, ce pot favoriza producerea de polei, se vor semnala sâmbătă (14 ianuarie) și în restul teritoriului, iar în funcție de evoluția meteorologică, atenționarea Cod galben ar putea fi actualizată. Pe de altă parte, în intervalul 12 ianuarie, ora 13:00 — 13 ianuarie, ora 5:00, intră în vigoare o informare meteo de vremea rea la nivelul întregii țări. Astfel, la munte vântul va avea intensificări cu viteze de 60 — 70 km/h, iar pe creste, cu precădere în a doua parte a zilei de joi (12 ianuarie), rafalele vor depăși temporar 80 km/h, viscolind și spulberând zăpada. Intensificări ale vântului vor fi și în regiunile sud-estice, sudice și centrale, temporar cu viteze de 45 — 55 km/h, astfel încât zăpada depusă anterior va fi spulberată. Începând din a doua parte a zilei de joi (12 ianuarie) va ninge, în general, slab cantitativ în zonele de munte și local în regiunile intra-carpatice. AGERPRES 56 SHARES Share Tweet

