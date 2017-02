Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare cod galben de ger pentru 25 de judeţe din Moldova, Muntenia, Oltenia şi estul Transilvaniei, temperaturile minime fiind aşteptate în jurul valorii de -20 de grade Celsius. Alături de Bacău, mai sunt vizate județele Argeş, Botoşani, Covasna, Galaţi, Iaşi, Prahova, Vrancea, Braşov, Dâmboviţa, Giurgiu, Mehedinţi, Suceava, Vaslui, Buzău, Dolj, Harghita, Neamţ, Teleorman, Brăila, Călăraşi, Gorj, Ialomiţa, Olt, Vâlcea şi Capitala. Meteorologii avertizează că în judeţele din Moldova, Muntenia, Oltenia şi estul Transilvaniei, vremea se va menţine deosebit de rece, temperaturile diurne vor fi negative, iar dimineaţa şi noaptea va fi ger. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între -7 şi -3 grade, iar cele minime se vor situa între -20 şi -10 grade, izolat mai coborâte. Avertizarea este valabilă până pe 14 februarie. 33 SHARES Share Tweet

