Politica Coadă pentru șefia organizației municipale a PNL de Ovidiu Pauliuc - Șefia organizației locale a PNL Bacău pare tentantă pentru simplii membrii de partid sau cei mai cunoscuîi, dovadă fiind că în prima zi de înscrieri s-au adunat deja patru candidaturi. Consilierul local Mircea Fechet este primul liberal care și-a depus candidatura la șefia filialei municipale a PNL Bacău. În partid se organizează alegeri pe principiul "de jos în sus", astfel că după alegerile din localități urmează cele județene, apoi naționale și, ulterior, Convenția de la sfârșitul lunii mai – începutul lunii iunie, unde va fi ales președintele partidului. "Candidez la președinția municipalei PNL Bacău după 14 ani de activitate politică neîntreruptă în partid. Fac acest pas cu speranța că voi reuși să adun în jurul meu o echipă puternică, hotărâtă și pregătită pentru 0bătăliile politice ce ne așteaptă (…) Suntem deja 4 candidați și probabil vor mai fi și alții. Cu cât competiția va fi mai mare, cu atât mai multă legitimitate și putere politică va avea noul președinte, oricine va fi el", a spus Mircea Fechet. Ceilalți candidați sunt avocatul Adrian Miclăuș, care îndeplinește de asemenea și funcția de consilier local, Sebastian Cucu, profesor, membru de partid fără o funcție publică, iar a patra persoană este Dan Berdilă, un simplu membru de partid despre care contracandidații săi nu știu prea multe amănunte. "Noi am anunțat că oricine poate candida și ne așteptăm ca lista să se îmbogățească și cu alte nume. Astăzi (vineri – n.r.) este ședința Biroului Politic, în cadrul căreia se va stabili și data alegerilor", ne-a spus deputatul Tudorița Lungu, lider interimar al organizației municipale Bacău. Cel mai probabil, ziua alegerilor va fi sâmbătă, 22 aprilie.

