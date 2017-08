Ciobanii din tot judeţul au dat buzna la Direcţia Agricolă

Ciobanii din tot judeţul s-au înghesuit pe treptele Direcţiei Agricole pentru a face demersurile necesare în vederea încasării subvenţiei la lână. Şi asta cu doar câteva zile înaintea expirării termenului legal de acordare a acestui sprijin de stat, prelungit până la sfârşitul lunii. Pentru a primi subvenţia de 1 leu pe kilogramul de lână vândută, crescătorii de oi şi capre trebuie să se înregistreze la Direcţia Agricolă Bacău.

„Direcţia Agricolă a popularizat acest program în tot judeţul, prin afişe la toate primăriile, s-au înaintat note către acestea, totodată am fost prezenţi, prin intermediul conducerii Direcţiei Agricole, în mass-media etc. În plus, împreună cu colegii de la APIA şi de la ANARZ, s-a popularizat programul în teritoriu, pe acolo unde au fost prezenţi. Din păcate, au fost şi câteva reticenţe, în special din partea celor care deţin sub 50 de oi.

Aceştia nu s-au arătat prea interesaţi să încaseze subvenţii de circa 100 de lei pe cele aproximativ 100 de kilograme de lână care ar putea să le obţină de la animalele lor. Noi, însă, ne străduim să-i înscriem pe toţi crescătorii de animale până pe data de 30 septembrie”, a declarat consilierul superior Gică Pâslaru, responsabilul programului de minimis pe lână la Direcţia Agricolă Bacău.



„Oaia n-are preţ”

Potrivit legii, crescătorii de ovine vor primi un sprijin financiar de 1 leu/kg pentru lâna comercializată. Chiar şi aşa, ciobanii cred că subvenţia este destul de mică. Oameni spun că lâna o vând cu 1 leu kilogramul, în vreme ce numai tunsul costă 3,5 lei 6 lei pe animal.

„Oaia n-are preţ. Înainte de 89, pe vremea DCA-ului, cu banii de pe un kilogram de lână, luai un cartuş de ţigări. Acum, trebuie să vinzi 100 de kilograme pentru a cumpăra un cartuş de ţigări”, spune Mihai Aniţei, cioban din Sascut.

Gheorghe Mazilu este tot din zona Sascut, sat Pânceşti. Are aproape 1.000 de oi pe care cu greu le poate creşte. Asta pentru că nu are cu cine le paşte. „Nu este personal. Nu mai sunt oamenii care erau odată, au murit ciobanii cei vechi. Am rămas doar noi, stăpânii. Acum, toată treaba o facem noi: noi mergem cu oile, noi le mulgem, noi facem brânza”, explică ciobanul.

Brânza o vinde pe unde apucă, la fel şi carnea care, acum, nu are preţ. „O dăm cu 6 lei kilogramul, iar de Paşte, cu 15 lei. Ne mai cumpără intermediarii de prin Vrancea, care trimit la arabi carnea de miel, dar plătesc prost de tot. Lâna, ne uităm la ea, pentru că o lăsam pe câmp sau îi dădeam foc. Lână de Ţurcană, cum e licoarea, fără scaieţi, curată. Noroc că mai vine unul de pe la Sibiu care cumpără lână şi o trimite la export, în China, Turcia sau Republica Moldova”, mai spun ciobanii.

Actele necesare pentru înregistrarea la Direcţia Agricolă sunt: copie BI/CI, respectiv copia documentului de înregistrare şi copia BI/CI a împuterniciţilor pentru persoanele juridice; dovada contului bancar (banca comercială sau trezorerie) şi documentul care atestă înregistrarea exploataţiei de ovine în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE).