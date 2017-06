Comemorarea trecerii a 513 ani de la moartea voievodului Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei timp de 47 de ani (între 1457 – 1504), prilejuiește desfășurarea mai multor manifestări de omagiere în localitățile de pe valea Trotușului. La Borzești, locul unde Ștefan cel Mare a înălțat o biserică voievodală, are loc cea de-a V a ediție a “Zilelor Betleemului Ștefanian”. Astfel, sâmbătă 1 iulie, de la ora 17, vor fi săvârșite slujbe religioase închinate Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, răspunsurile la strană fiind date de Corul psaltic “Filomelos”. În acest cadru, după un recital de poezii și imne religioase profesorul universitar doctorand Adrian Sârbu (de la Universitatea de Arte “George Enescu” din Iași) va susține prelegerea “Importanța muzicii psaltice în contextul actual al Bisericii”. Cu acest prilej se va lansa și un CD înregistrat de Grupul psaltic “Filomelos” al Bisericii voievodale din Borzești cu Slujba Paraclisului Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. ~n cadrul unui spectacol de lumini și umbre, după prezentarea unui recital de doine și balade românești va evolua Leon Magdan, finalist al Concursului “Românii au talent”. Duminică 2 iulie la Biserica voievodală de la Borzești va fi săvârșită Sfânta Liturghie la care răspunsurile la strană vor fi date de Corul academic de musică psaltică “Byzantion”. Soborul de preoți prezent la Borzești va oficia și un parastas pentru ctitorii acestei biserici. Menționăm că în cadrul “Zilelor Betleemului Ștefanian” în seara acestei zile ( vineri 30 iunie), la Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” din Onești conf. univ. dr. Radu Preda, președinte al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și a Memoriei Exilului Românesc (IICCMER) va conferenția pe tema “Biserica sub comunism, Rezistență, adaptare și sfințenie” (evenimentul fiind organizat cu prilejul Anului omagial al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. Pentru cel de-al III-lea an consecutiv o manifestare de comemorare a domnitorului Ștefan cel Mare va avea loc și în satul Negoiești. Aici, la podul ridicat de marele domnitor pe valea Trotușului, va avea loc o “întâlnire de suflet” la care și-au anunțat participarea membrii Cenaclului literar “George Călinescu” din Onești, personalități de pe aceste meleaguri, localnici din comunele Căiuți și Ștefan cel Mare. Inițiator al acestei manifestări este profesorul Ștefan Epure, fiu al meleagurilor trotușene, cărora le-a consacrat câteva cărți. 6 SHARES Share Tweet

