De 10 ani, bacauanii nu mai au un cinematograf functional. Unele s-au vândut, altele s-au inchis, un altul are o situatie incerta. Ziarul DESTEPTAREA a analizat pe larg, in luna aprilie, aceasta situatie, in care am inserat si opiniile, declaratiile, intentiile administratiei locale de la acea vreme. Era in preajma alegerilor, iar promisiunile curgeau lin pe gârla. Nu s-a intâmplat nimic. Sa vedem ce spune actuala administratie, dupa aproape sase luni de la instalare.

“Cum stam? Nu prea bine”, spune de la inceput Dragos Stefan, viceprimarul municipiului Bacau, care are in portofoliu institutiile de cultura. “Singurul cinematograf aflat in proprietate publica, preluat de administratia locala, cu inventar si HCL, de la Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor Bucuresti este ORIZONT.

In prezent, suntem intr-un proces cu o societate din Onesti care, inainte de a-l prelua primaria, executase niste lucrari neconforme, iar noi dorim sa recuperam daunele produse de acea societate Este un spatiu generos, 630 mp, sala mare, 283 mp foaierul, 86 mp o anexa, iar total teren ar fi 700 mp. Imobilul este destul de degradat, trebuie o noua expertiza tehnica (asa spune legea), iar dupa finalizarea litigiului, vom proceda la reabilitarea lui cât mai urgent”, declara viceprimarul orasului.

“Orizont” – complex cultural

Am mai retinut de la interlocutorul nostru ca Ministerul Culturii nu permite schimbarea destinatiei spatiului, astfel ca acolo va fi doar cinematograf, sala de spectacole, unde ar putea avea acces si elevii de la Colegiul National “George Apostu”, pentru pregatire, repetitii, spectacole. “Este si in alta zona a orasului, cu acces mai usor pentru locuitorii din sudul municipiului. Avem nevoie de bani, pentru expertiza, consolidare, reabilitare si dotari la cel mai inalt nivel, daca tot facem o asemenea investitie. Vom discuta serios la intocmirea Bugetului pe 2017. Am fost la Moinesti, la inaugurarea Complexului cultural LIRA, fost, si el, cinematograf, insa cu fonduri importante a iesit una din cele mai frumoase sali de spectacole, de cinema, din judet. Ne putem gândi la o asemenea investitie, o sala de 300 de locuri, deoarece Bacaul nu mai are acum decât sala Teatrului “Bacovia” si a Teatrului de Vara”, mai precizeaza Dragos Stefan.

Cinema “Central” mai asteapta

Cât priveste Cinematograful “Central”, inchis acum, situatia este destul de complicata. In acest moment este proprietatea RADEF Bucuresti. Fostul primar interimar, Ilie Bârzu, ne declara, tot inainte de alegeri, ca sala va fi preluata de la RADEF, va fi reabilitata, astfel ca acolo va functiona o Cinemateca si vor avea loc spectacolele Teatrului de Animatie, insa institutia din Bucuresti nu si-a dat acordul, continuând sa spere intr-o revenire financiara, dupa dezastrul din anii trecuti. Directorul Regiei, Adrian Mironescu (fie vorba intre noi, bacauan, fost candidat la Primaria Bacau), ne-a transmis, printr-un comunicat urmatoarele:

“Cinematograful «Central» a functionat pâna in octombrie 2015, când a fost inchis de fosta conducere a RADEF, acum fiind in conservare. In perioada urmatoare, ne preocupam sa obtinem fonduri, in vederea reabilitarii, modernizarii si dotarii lui cu un 3D. La nivelul tarii sunt si alte asemenea situatii, deocamdata nu avem banii necesari, insa anul 2017 ar putea sa vina cu vesti bune”, se mai spune in comunicat.

Petitie online pentru salvarea “Centralului”

Un grup de tineri din Bacau au initiat o petitie online pentru salvarea Cinematografului “Central”, reclamând lipsa unei asemenea institutii in Bacau. Alti bacauani sunt de parere ca vremea cinematografelor a trecut si nu are rost sa mai investim in asemenea imobile, deoarece tinerii merg la Mall, au internet, telefoane, televizoare.

Nu-mi plac pesimistii, nici cei care gândesc unilateral, in Bacau locuiesc peste 150.000 de oameni, tineri, copii, cetateni in vârsta, care nu dispun de toate “ingredientele” tehnice si nici de bani pentru a merge la Mall, iar un cinematograf cum este “Central” sau “Orizont”, daca intra sub incidenta unor proiecte inteligente, pot deveni centre culturale multifunctionale, pot scoate chiar bani buni.