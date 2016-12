Cine va fi vicepresedintele Consiliului Judetean?

Trei dintre reprezentantii PSD in Consiliul Judetean (CJ) au câsigat un loc in Camera Deputatilor: Ionel Floroiu, care este, inca, vicepresedinte al CJ Bacau, Theodora Sotcan si Claudiu Ilisanu. Ei vor fi inlocuiti de urmatorii supleanti de pe lista depusa de PSD la alegerile locale din vara.

Acestia vor fi, probabil, Roxana Hirtescu, Gheorghe Bejan si Vasile Cautis. Daca vor accepta.

Întrebarea este cine il va inlocui pe Ionel Floroiu in functia de vicepresedinte al CJ Bacau.

Dragos Benea, presedintele judetenei PSD, a declarat ca decizia va fi luata in Biroul Permanent Judetean, dupa 10 ianuarie, preocuparile fiind legate acum de constituirea noului Parlament. Exista doar doua solutii: ori se va opta pentru un “senior”, care are experienta in politica si administratie, ori pentru un consilier mai tânar si mai determinat.

Primei variante i-ar corespunde doi dintre alesii care au mai ocupat aceasta functie: Dumitru Braneanu si Angela Bogea. Si Maricica Cosa a fost vicepresedinte, dar e membru ALDE si ar fi nerealist sa credem ca PSD ar ceda postul, in loc sa-l foloseasca pentru a recompensa pe unul dintre cei care au muncit in campanie si, mai ales, pentru a-si aplica strategia pe urmatorii patru ani.

Cum in campaniile din acest an a fost evidenta incercarea PSD de a-si intineri garniturile, probabil varianta numirii unui vicepresedinte tânar e cea mai plauzibila.

In CJ Bacau, dintre social-democratii care sunt tineri dar, in acelasi timp, au experienta in managamentul unor institutii se remarca Dorian Pocovnicu si Carmen Dima. Cum PSD l-ar putea pastra pe Dorian Pocovnicu pentru a-i incredinta Institutia Prefectului, la conducerea careia s-a mai aflat, Carmen Dima pare solutia cea mai aproape de adevar.