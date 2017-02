Contrasens Cine profită de proteste? de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aparent, câștigul de imagine îl contorizează președintele Iohannis, cel care a ieșit în mijlocul manifestanților, care a condamnat ordonanțele emise de Guvern și care, printr-o campanie abilă de comunicare, s-a insinuat drept garantul continuării luptei anticorupție. S-a spus că președintele își pregătește, astfel, al doilea mandat, în vederea alegerilor de peste doi ani. Aparent, imaginea lui Iohannis a suferit o schimbare radicală, de la molâul plimbăreț prin lume, cel care vorbea fără a spune nimic, la un inteligent jucător de poker, capabil să manevreze servicii secrete, procurori, magistrați și să determine mase de zeci de mii de oameni să iasă în stradă. Brusc, toată lumea a uitat de problema caselor sale, agonisite – nu-i așa? cu trudă – și a văzut cavalerul sosit pe cal alb să pedepsească toți corupții. Corupți?! Dar parcă mai aveam pe cineva care se luptă cu aceștia… În același stil și cu ajutorul acelorași vectori de imagine. Ia să vedem cine dă interviuri în presa străină în aceste zile, pe cine lauda ziarele și televiziunile occidentale pentru cruciada anti-corupție? În nici un caz pe Iohannis. Presa occidentală ridică în slăvi activitatea Codruței Kovesi în fruntea DNA. Ceea ce-i face pe unii să se întrebe dacă nu cumva aceste articole nu sunt opera unor anumite structuri din țară și dacă, nu cumva, șefa DNA tocmai dă semnalul ca a intrat în campania electorală pentru prezidențiale. Ideea nu este deloc nouă; s-a mai vehiculat în trecut. Cu sprijinul structurilor de forță orice este posibil, inclusiv eliminarea din cursă a lui Klaus Iohannis. Poate să crească cât o vrea președintele în sondaje, afacerea imobiliară îl ține în șah. Dacă nu pe el, care e protejat de imunitatea prezidențială, judecătorii o pot aresta pe soția sa, la cererea procurorilor, pentru implicarea în dosarul casei din Sibiu. Atunci va fi cu adevărat interesant și aș fi foarte curios ce se va întâmpla cu haștagul #rezist, cine-l va mai utiliza. Desigur, toate acestea sunt speculații. Dar nu poate nimeni garanta că nu se pot întâmpla. Nu în România, unde absurdul este la el acasă. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Repetiție pentru Naționale Articolul următor Bani de la stat pentru „Prima împădurire”

