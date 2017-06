Social Cinci zile alături de Sfântul Grigorie Decapolitul la Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Timp de cinci zile, băcăuanii se vor putea ruga unuia dintre cei mai cunoscuţi şi cinstiţi sfinţi din cuprinsul ţării. Racla cu moaştele sfântului Grigorie Decapolitul de la mănăstirea Bistriţa-Vâlcea vor fi aduse în pelerinaj, pentru prima oară în Moldova, la biserica «Sf. Apostoli» din Parcul Cancicov, duminică, 25 iunie, orele 17.00, cu ocazia resfinţirii altarului. Acestea vor rămâne la Bacău până joi, 29 iunie. «Cunoscând spiritualitatea şi evlavia băcăuanilor, am făcut demersuri la forurile bisericeşti superioare, la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Varsanufie al Râmnicului, pentru a aduce la Bacău racla ce adăposteşte moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul. Aici, la biserica „Sf. Apostoli” din Parcul Cancicov, se va desfăşura un program liturgic special, în perioada 25 – 29 iunie, la care sunt aşteptaţi să participe credincioşii băcăuani”, a declarat ÎPS Arhiepiscop Ioachim. La rândul său, preotul Constantin Abageru, parohul bisericii „Sf. Apostoli”, crede că acest eveniment este unul de referinţă în istoria sfântului locaş. ”Cu certitudine, aducerea moaştelor Sfântului Grigorie Decapolitul este cel mai important eveniment din istoria acestei biserici, care va fi sfinţită de ierarhul nostru, fiind totodată pentru prima oară când aceste odoare sfinte sunt aduse în Moldova. Va fi o bucurie nu doar pentru credincioşii noştri, ci şi pentru toţi cei care ne sunt alături în activitatea preoţească”, a spus preotul Abageru, făcând referire la personalul medical care a susţinut activităţile şi proiectele acestei biserici. ”Să nu uităm că biserica noastră a fost construită în 1934 din iniţiativa administratorului spitalului; Constantin Burchi, ajutat de personalul care activa atunci. Acum, deşi are o enorie mică, acest sfânt locaş este susţinut de personalul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău. De altfel, colaborarea noastră cu conducerea acestei instituţii este extraordinară”, a mai menţionat parohul de la ”Sf. Apostoli„. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.