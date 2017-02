Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Bacău, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliției Române, au efectuat şapte percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în trafic de persoane şi proxenetism. Cinci persoane au fost reţinute pentru 24 de ore. La data de 2 februarie a.c., polițiștii structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Bacău, Bucureşti și Galaţi, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacău, au efectuat şapte percheziţii în judeţele Bacău, Galaţi şi Vrancea, la locuinţele unor persoane bănuite de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. Au fost executate opt mandate de aducere și au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor, mai multe mijloace materiale de probă. La activități au participat și jandarmi. Din cercetări a reieșit că membrii grupării, bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 42 de ani, din judeţele Bacău, Galaţi şi Vrancea, ar fi racolat persoane tinere de sex feminin, din mediul urban şi rural. Acestea erau induse în eroare de cei în cauză, fie prin promisiunea unui loc de muncă, fie prin dezvoltarea unor relații cu aceștia. Pe parcursul cercetărilor au fost identificate 12 victime, care ar fi fost transportate pe teritoriul Austriei, Germaniei şi Italiei, apoi obligate sau determinate să se prostitueze. În urma administrării probatoriului, 5 persoane au fost reținute sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat, trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism, urmând a fi prezentate Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare preventivă. 15 SHARES Share Tweet

