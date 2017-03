Actualitate Chiulul de la şcoală i-a lăsat fără bani de Elena Tintaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – Deşi pierd destul de mulţi bani, mai multe familii sărace preferă să nu-şi trimită copiii la şcoală. – Pentru numeroase absenţe nemotivate, au rămas fără alocaţia de susţinere – Totuşi, a scăzut abandonul şcolar Dintre cei 21.987 elevi care provin din familiile beneficiare de alocaţie de susţinere familială, în primul semestru din anul de învăţământ 2016-2017, au lipsit nemotivat la mai mult de 9 ore de curs 1.107 şcolari. Dintre aceştia 470 au între 10 şi 19 absenţe nejustificate iar 36 au lipsit nemotivat 20 de ore. Ceilalţi 601 au peste 20 de absenţe, lipsa lor de la şcoală nefiind justificată de cauze medicale. Dar şi mai regretabil este că dintre cei 601 elevi, 30 nu s-au mai dus deloc la cursuri, ei abandonând şcoala. Totuşi, lucrurile par a se fi schimbat oarecum, comparativ cu anii trecuţi. „Sunt mult mai puţine cazuri de abandon şcolar, dar şi de absenţe nemotivate, ne-a spus Teodor Agachi, directorul Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Bacău. Practic, abandonul şcolar a scăzut la jumătate faţă de semestrul doi, din anul anterior de învăţământ. Dar ne aşteptăm ca în cel de-al doilea semestru din acest an, odată cu venirea verii, să crească numărul absenţelor nemotivate şi al celor care abandonează şcoala.” Familiile în cauză suportă repercusiunile financiare prevăzute de lege. Pentru fiecare copil care a avut între 10 şi 19 absenţe nemotivate, li se diminuează alocaţia de susţinere cu 20 la sută pe o perioadă de trei luni. Dacă un copil a absentat nejustificat de la cursuri 20 de ore familia lui va lua cu 50 la sută mai puţin din alocaţia cuvenită, tot pentru trei luni. În cazul în care elevul a înregistrat de la 21 absenţe nemotivate, în sus, atunci plata se suspendă până la următoarea raportare a Inspectoratului Şcolar. Această raportare a absenţelor nemotivate se face la 6 luni o dată, respectiv după încheierea fiecărui semestru. Aşadar, timp de 6 luni, familia în cauză nu va mai lua niciun ban, ceea ce înseamnă o pierdere considerabilă. O familie monoparentală, cu 4 sau mai mulţi copii, care are un venit mai mic de 200 lei pe fiecare membru component, ia lunar o alocaţie de susţinere de 428 lei. Reguli noi Dar începând cu semestrul II din acest an, se vor aplica noi reglementări. După încheierea semestrului, elevul care a absentat nemotivat va fi exclus din rândul celor care au dreptul la alocaţie, astfel că aceasta se va da corespunzător numărului copiilor care îndeplinesc condiţiile. Vor fi excluse de la acordarea acestei alocaţii şi alte categorii de copii. Este vorba despre cei care finalizează cursurile învăţământului general obligatoriu şi nu au împlinit 18 ani sau repetă anul şcolar, din alte motive decât cele medicale. Practic, noul act normativ stipulează că dreptul la această alocaţie îl are familia ai cărei copii „frecventează neîntrerupt cursurile unei forme de învăţământ şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru, care să conducă la scăderea notei la purtare sub 8”. Câţi beneficiari vor rămâne, după aplicarea noilor reglementări, este greu de spus. Efectele vor putea fi constatate abia după ce AJPIS Bacău va primi raportarea pe semestrul doi, adică la 2-3 luni de la încheierea anului şcolar. 0 SHARES Share Tweet

