După ce va participa la o întâlnire de specialitate „Tratamente și tehnologii inovatoare în medicină”, în București, pe 19 septembrie, medicul chirurg prof. dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, împreună cu dr. Eduard Popa, șeful Secției de Chirurgie, va pleca direct la Paris, la al 119-lea Congres Frances de Chirurgie, care are loc între 27 și 29 septembrie. Aici va prezenta în plen lucrarea „Facteurs prédictifs de conversion aux cours des cholécystectomie pour cholécystite aiguë lithiasique”.

„Este pentru prima dată, de când participăm la acest congres francez, când vom prezenta o lucrare în plen în fața auditoriului. Este, de asemenea, pentru prima dată, în ultimii 10 ani, când o lucrare a medicilor specialiști din România este acceptată să fie prezentată în plen, la acest eveniment de înaltă ținută. Acest lucru ne onorează și, totodată, ne bucură, întrucât se transformă într-o carte de vizită impresionantă pentru noi, ca spital.”

prof. dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești

Aceasta este a 11-a participare a Secției de Chirurgie a spitalului moineștean la acest congres, unde vor fi prezenți peste 7.000 de doctori din toată Europa, dar și din Statele Unite ale Americii, Japonia, chiar și țări din zona de nord a Africii (Tunisia, Maroc etc). Agenda dr. Adrian Cotîrleț însă este una încărcată pentru perioada aceasta. De la Paris, va reveni în țară pentru Conferința Națională de Chirurgie, 4-7 octombrie, ce va avea loc la Iași și unde va prezenta lucrarea „Conversia în colecistita acută abordată laparoscopic”, apoi va merge la București, la ROHO 2017 – Convenția Română a Spitalelor. Tot în aceste zile, spitalul din Moinești va fi prezent cu „Laparoscopic cholecystectomy in the elderly patients – a county hospital experience”, la 21st Session of the Balkan Medical Days, de la Sofia (Bulgaria), dar și la al 2-lea Congres de Cercetare Clinică, de la București. Va urma apoi a 4-a ediție a Conferinței „Zilele Medicale Rădăuțene”, de la Sucevița, și Conferința Asociației Române de Chirurgie a Peretelui Abdominal, 26-27 octombrie, București. Pentru luna viitoare, între 23 și 25 noiembrie, este programată o nouă participare la RAES National Congress & 9th Romanian Symposium of Bariatric and Metabolic Surgery.