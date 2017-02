De la începutul acestei luni, în orașul nostru a fost deschis un magazin al brandului Chicco. O investiție premieră pentru Bacău, care vine în întâmpinarea cererii crescute a clienților. Chicco Bacău comercializează produse ce se adresează segmentului de vârstă 0-8 ani și oferă celor interesați cărucioare, scaune de masă, scaune de mașină, pătuțuri, balansoare, premergătoare, produse de puericultură (biberoane, suzete, sterilizatoare etc), cosmetice pentru copii, jucării, hăinuțe și încălțăminte (această ultimă categorie – haine/încălțăminte – va fi disponibilă începând cu luna martie). Produsele oferite acoperă necesarul unui copil de la naștere și până la vârsta de 3 ani, iar pentru haine și încălțăminte, până la vârsta de 8 ani. Magazinul Chicco Bacău face parte dintr-o rețea de magazine care aparține companiei Paralela 45 Turism, importator și distribuitor autorizat în România. Chicco este un brand italian, cu o experiență de aproape 60 ani în conceperea, dezvoltarea produselor pentru copii, cu o prezență fabuloasă în peste 120 de țări din intreaga lume. Chicco este primul brand pentru copii care a apărut în România după Revoluție. La deschiderea magazinului din Bacău, de pe B-dul Unirii, vizavi de Teatrul de Animație, primii 100 de clienți au primit cadouri. 0 SHARES Share Tweet

