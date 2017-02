Politica Certuri în ședința Consiliului Local Bacău de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aleșii locali s-au certat copios la ședința Consiliului Local Bacău, la diferite proiecte, unele dintre ele având un pur substrat politic. Iar pe lângă ceartă, multe discuții contradictorii nici nu au avut nici un rezultat în favoarea locuitorilor orașului. Ca să avem o imagine corectă asupra lucrurilor, trebuie să menționăm că de la debutul ședinței, adică ora 10, și până la ora 12, unii consilieri s-au contrat cum nu s-a mai întâmplat de ani întregi, și nu au lipsit expresii precum „cei șapte ani de acasă”, „bătaie de joc”, apeluri la bun simț și apoi o pauză de 20 de minute ca să se liniștească apele. În primul rând, nu mai puțin de 50 de minute s-a discutat aprins despre ordinea de zi. Mai exact, asupra motivației pentru care s-au retras de pe ordinea de zi cinci proiecte de hotărâre, printre care unul referitor la ridicarea unui bloc lângă McDonald’s, sau un altul referitor la concesionarea cimitirelor orașului. Cel mai aprig proiect dezbătut s-a referit la componența comisiei juridice a Consiliului Local, acum formată din trei membri, dintre care doi ai Opoziției, dar propusă a avea, mai nou, cinci membri. „Încercați să puneți pumnul în gură Opoziției!”, s-a strigat în ședință. Și s-a tot strigat de pe o baricadă pe alta până când s-a luat pauză. O pauză în timpul căruia s-a discutat telefonic cu primarul Cosmin Necula (absent motivat, conform spuselor sale) și s-a decis retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre respectiv, chiar dacă s-au făcut câteva propuneri pentru ceilalți doi membri suplimentari. „Vom părăsi ședința dacă se impune o componență pe criterii politice”, a spus consilierul local Daniel Miclăuș, membru al respectivei comisii. Retragerea proiectului a fost primită cu aplauze de Opoziție. „După lungi dezbateri și ironii, multe dintre ele chiar gratuite, primarul a retras proiectul de pe ordinea de zi. Așadar, încercarea acestuia de a pune botniță opoziției în baza unui referat al propriului cabinet, document ce cuprinde informații neadevărate despre activitatea comisiei din care fac parte și al cărui secretar sunt, a eșuat (…)”, a precizat consilierul local Cristian Ghingheș. După cele două ore în care ședința a avut mersul melcului, au urmat alte aproape trei ore în care s-a mers într-un ritm mai alert și în care s-au mai votat alte 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea a fost cel care a aprobat lista cu persoanele care îndeplinesc criteriile pentru obținerea unor locuințe sociale sau ANL. De asemenea, au primit vot favorabil cererile unor băcăuani pentru a-și construi balcoane la locuințele situate la parterul unor blocuri. Condiția impusă în ședința de marți a fost însă ca aceste balcoane, precum și cele care se vor mai construi, să nu aibă uși de acces înspre exterior și să respecte proiectul blocului, astfel ca să fie identice cu balcoanele de deasupra. “O mică victorie a opoziției (PSRO+PNL+subsemnatul independent) înregistrată la ședința de astăzi a Consiliului Local al municipiului Bacău: Comisia juridică rămâne cu trei membri, majoritar formată din membri ai opoziției, deci nu va fi lărgită cu încă doi consilieri ai puterii PSD”

