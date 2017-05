Educatie Cerc pedagogic la Gradinița Agricola de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În urmă cu câteva zile, Grădinița Agricola Bacău a fost gazda Cercului pedagogic al educatoarelor, întâlnire ce a avut ca temă „Cunoașterea de sine, ca precondiție, cale și scop în educație”. Acțiunea a fost deschisă de momentul „întâlnirii de dimineață”, o rutină în învățământul preșcolar. Mesajul zilei „Mișcarea antrenează sănătatea” a fost sugestiv transmis de către patru cadre didactice din unitate. Astfel, educatoarele Alina Popovici, Roxana Grigoraș, Daniela Miron și Eliza Marga Lăpușneanu, au interpretat extrem de elocvent și amuzant rolurile personajelor care argumentau și întăreau mesajul zilei. Câteva exerciții de karate, un dans oferit de grupa mare, precum și dansul de societate interpretat de Ioana Geosanu, absolventă a grădiniței în anul 2004, au completat idea că „Mișcarea antrenează sănătatea”. Condamnarea la verbalism și inactivitate fizică a copilului preșcolar este un fapt dovedit a fi o amenințare la sănătatea publică. Părinții apreciază tot mai frecvent capacitatea tehnologiei ( televizor, tabletă, telefon) de a le transforma rapid copilul în ceea ce ei numesc „copil cuminte”, ignorând privirea hipnotică a acestuia. Teama de răceli îi determină pe părinți să asigure transportul copiilor în mașini, până în perimetrul locuințelor, grădinițelor sau a locurilor interioare de joacă. Grădinița și școala sunt adesea orientate preponderant spre domeniile dezvoltării cognitive, limbajului și comunicării, capacităților de învățare mecanică, în detrimentul dezvoltării fizice și a sănătății, cu repercusiuni și asupra dezvoltării socio-emoționale. „Ȋn acest context socio-familal, cadrele didactice din unitatea noastră au decis să acționeze ferm, derulând o multitudine de activități în aer liber, indiferent de capriciile vremii, desfășurând zilnic exerciții fizice, organizând campanii de informare și conștientizare a părinților asupra importanței jocurilor de mișcare, pentru sănătatea copiilor”, a precizat prof. Eliza Marga Lăpușneanu, director Grădinița Agricola. Cu acest prilej a fost prezentată și lucrarea „Planificarea activităților de educație fizică în învățământul preșcolar” coordonatǎ de prof. Coca Chiriac, îndrumată de prof. educație fizică – Elena Plăcintă, lucrare ce împartășește din experiența de lucru a colectivului de educatoare în 33 de ani de existență a unității. Sportul și mișcarea, reprezintă o condiţie esențială pentru asigurarea echilibrului dintre efortul intelectual și cel fizic, între sedentarism și activitate dinamică. „Am considerat oportună și de salutat inițiativa doamnei Coca Chiriac de a aduce în atenția colegilor și părinților importanța mișcării pentru preșcolari în formarea unui corp armonios și sănătos”, a declarat prof. Mariana Ștefan – inspector pentru învățământul preșcolar. Cele trei lecții demonstrative de educație fizică, susținute de copiii Grădiniței Agricola îndrumați de educatoarele Viorica Heisu, Bernaveta Burcă, Alina Popovici, Roxana Grigoraș, Coca Chiriac și Eliza Lăpușneanu au oferit baza de pornire a discuțiilor psiho-pedagogice și inspirație pentru cele 75 de educatoare prezente la eveniment. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.