Cele bune să se adune!

2016 nu va intra în arhive drept un an grozav pentru sportul băcăuan. A fost încă un an făra handbal masculin și feminin de primă ligă. Băieții de la volei au revenit în Divizia A1, dar luni întregi au stat sub semnul lui „a fi sau a nu fi”. Așa cum și echipa de volei feminin a Științei a plutit în derivă, pe apele tulburi ale incertitudinii, înainte de a demonstra că rămâne una din forțele campionatului. Cât despre fotbal, acesta a fost pironit la rubrica „a nu fi”. Laolaltă cu stadionul „Municipal”. Ce să mai spunem despre suspendarea- nedreaptă- a Mirelei Lavric, care a ținut-o pe atleta oneșteanca departe nu doar de Rio, ci poate și de o medalie olimpică?

Și totuși, 2016 nu a fost pe de-a-ntregul un an demn de dat uitării. Ne-a adus și destule satisfacții. Unele reușite s-au dovedit de-a dreptul spectaculoase. Altele figurează mai degrabă cu titlul de promisiune. Dar sunt acolo! Le-am adunat pe toate într-un buchet pe care vi-l oferim la final de an, în speranța că 2017 va fi mai bun.

Atletismul ține ștacheta ridicată. Nu mai puțin de patru băcăuani s-au regăsit în ierarhia celor mai buni zece atleți români ai anului întocmită de Federație. Medaliată cu bronz la Mondialele Indoor de la Portland împreună cu echipa de ștafeta a României, Mirela Lavric (CSM Onești) a fost a doua în Top 10, în timp ce locul trei a revenit colegei sale de club, triplusaltista Andreea Elena Panțuroiu. Pe poziția a cincea s-a situat p altă triplusaltista băcăuancă, Georgiana Aniței (CS Știința), autoarea unui bronz mondial la junioare 1 și a unui titlu european în întrecerea cadetelor, lista laureaților FRA fiind „închisă” de sulițasul Mihăiță Novac (CSȘM), autorul unui loc 5 la Mondialele de juniori 1.

Știința e ca o floare. OK, imnul aparținea echipei de handbal feminin care făcea legea în țară și în Europa deceniului opt, însă se potrivește bine și voleibalistelor Științei. În ciuda inconvenientelor de ordin financiar, echipa lui Florin Grapă nu doar că refuză să moară, dar continuă să joace un rol de protagonistă în Divizia A1, încheiind 2016 pe locul 2, în spatele campioanei Alba Blaj. „Chiar daca ne luptăm cu adversare care au bugete mult mai mari decât noi, ne gândim în continure la titlu”, a anunțat antrenorul Grapă.

Viitor de aur. Dacă la nivel de seniori este departe de ceea ce a fost până in urma cu doi ani, în schimb la juniori, handbalul masculin băcăuan face legea în România sub comanda profesorului Gabriel Armanu. În 2016, echipele de juniori ale CSȘM Bacău au reușit o performanță făra precedent, cucerind două titluri naționale la juniori 1 și 2 și un titlu de vice-campioană la juniori 4. Cu precizarea că juniorii 3 au ratat la un singur gol prezența la turneul final. Viitorul sună bine.

Noul val al înotătorilor. Se schimbă lucrurile în înotul băcăuan. Odată cu schimbarea generațiilor. Noul val este asigurat de băcăuani get-beget, care anulează astfel ideea „importurilor” cu orice preț. Dani Martin (SCM), Alexandru Hriscu (LPS) sau Ștefan Cozma (Nautica), pentru a aminti doar câteva nume, dau de apă si cu adversarii, dar și cu recordurile, asigurând cu brio schimbul de mâine.

Din nou în A1. După ani de speranțe și deziluzii, voleiul masculin băcăuan a revenit pe scena primei ligi. Și, în ciuda incertitudinilor de-o vară privind înscrierea în campionat, Știința s-a prezentat la rendez-vous-cul cu Divizia A1 cu o echipă care, deși construită peste noapte, s-a dovedit viabilă. Victoriile contra Clujului sau a Caransebeșului și punctul cucerit pe terenul campioanei SCM U Craiova sunt tot atâtea argumente că Știința își poate continua aventura în A1 și de la vara lui 2017 încolo.

Exporturi de succes. În 2016, o handbalistă băcăuancă a cucerit Liga Campionilor cu CSM București. Este vorba de Iulia Curea (născută Pușcașu), jucătoare care a evoluat în prima parte a carierei la Știința Bacău. Și tot anul acesta, două voleibaliste băcăuane, Roxana Bacșiș și Georgiana Faleș au ridicat deasupra capului un trofeu european cu CSM București: Cupa Challenge. În fine, fotbalul nu a rămas dator, fostul mijlocaș al FCM Bacău, Florin Lovin laureîndu-se campion național cu Astra Giurgiu, formație cu care s-a calificat și in primăvara europeană.

Modernizarea bazei „Lucrețiu Avram”. Deocamdată se află doar la stadiul de intenție. Dar dacă va fi pus însă în practică, proiectul derulat de FRF, AJF și municipalitatea băcăuană ar face ca fostul „Proletarul” să aibă tribune și vestiare noi, instalație de nocturna și, premiera pentru Bacău, un teren sintetic la dimensiuni standard.

„Bacăul, oraș european al sportului”. OK, se referă cu precădere la sportul de masă. Și da, este un proiect „tutto da scoprire”, cum ar spune Gian Francesco Lupattelli, președintele ACES Europe, for care a atribuit Bacăului aceasta titulatură pentru 2017. Dar este o poartă către Europa și aici nu mai vorbim doar despre sport. Mingea este în terenul administrației locale, iar dacă este bine lovită, poate ajunge departe.

Parteneriatul AJF- FLVW. Demarat la finalul lui 2015, parteneriatul dintre Asociația Județeană de Fotbal Bacău si Federatia Regionala de Fotbal din Wesfalia (FLVW) a cules primele roade în acest an. Arbitri nemți au oficiat meciuri din campionatele organizate de AJF, în timp ce „cavaleri ai fluierului” din Bacău au întors această vizită, culegând aprecieri în rândul oamenilor de fotbal din Germania. Tot cu sprijinul FLVW, forul condus de Cristi Sava va demara în 2017 „AJF-Mobil”, proiect destinat copiilor din județ.

Liber la performanță la Bazinul de Înot. O mai veche propunere a antrenorilor de natație din Bacău și-ar putea găsi ecou într-o hotărâre de Consiliu Local la începutul lui 2017: accesul liber la Bazinul de Înot pentru sportivii de la cluburile departamentale. În felul acesta, cluburile respective ar reinvesti banii care s-ar fi dus pe chirie în pregătirea sportivilor: de la vitaminizare și efectuarea de cantonamente la participarea la competiții. O inițiativă de bun augur.

Dan Sion