Cei mai buni elevi ai Bacaului, premiati de Ministerul Educatiei

Ministerul Educatiei a premiat ieri, in semn de apreciere a excelentei, toti elevii care au obtinut nota 10 (zece) la Bacalaureat cu câte 3.000 de lei fiecare, dar si pe elevii care au obtinut media generala 10 (zece) la Evaluarea Nationala, cu câte 1.000 de lei fiecare. Bacaul are doi absolventi de 10 la Bacalaureat si 11 elevi de 10 la Evaluarea Nationala. Festivitatea de premiere a avut loc in sala de sedinte a Inspectoratului Scolar Judetean Bacau.

Cele mai bune absolvente de liceu, cu media maxima la Bacalaureat, sunt Raluca Darauta si Smaranda Ioana Camber, ambele de la Colegiul National „Gh.Vranceanu” Bacau.

Cei 11 elevi de 10 (zece) la Evaluarea Nationala sunt: Horia Paul Nicolcea, de la Scoala Gimnaziala „Ghita Mocanu” Onesti, Claudia Iulia Isaci, de la Scoala Gimnaziala nr. 1 Onesti, Ioana Elenis Fotache (Colegiul National „Gheorghe Vranceanu” Bacau), Dimitrie Toma Furdui (Scoala Gimnaziala „Al.I.Cuza” Bacau), Cosmin Tiberiu Hongu (Scoala Gimnaziala nr. 10 Bacau), Alexandra Murariu (Colegiul National „Gheorghe Vranceanu” Bacau), Diana Andreea Paduraru (Colegiul National „Gheorghe Vranceanu” Bacau), Andreea Petrescu (Scoala Gimnaziala „George Calinescu” Onesti), Matei Alexandru Popa (Scoala Gimnaziala nr. 10 Bacau), Anda Spulber (Scoala Gimnaziala „Al.I.Cuza” Bacau) si Daria Alexandra Tutunaru (Colegiul National „Ferdinand I” Bacau).

La festivitate au participat toti premiantii mai putin Smaranda Camber, care a plecat deja la studii in Scotia. „Acesti copii sunt cei de nota 10 si ne bucuram ca numarul lor este destul de mare si faptul ca-i sarbatorim astfel este un lucru extraordinar. Practic, performanta lor le deschide noi oportunitati in obtinerea de noi performante. Este imbucurator ca aceasta metoda de recompensare devine traditie, fiind acum la a III-a sau la a IV-a editie”, a declarat prof. Theodora Sotcan, inspector general la Inspectoratul Scolar Judetean Bacau.