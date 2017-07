Pe DN 2F, Bacău-Vaslui, la doar 16 km de Bacău, chiar la intrarea în Secuieni, pe partea stângă, poți vedea o mulțime de mașini. Pe un indicator scrie mare Vel Auto. Este vorba de un service auto, care funcționează de șase ani și care deține în acest moment trei secții.

-Cum a fost începutul la Vel Auto?

-Noi am început prima dată cu o secție de dezmembrări auto. După care, cerința pieții a fost mai mare și am făcut secția de mecanică, unde avem mai multe rampe, stand de frână și altele. Între timp am obținut și o finanțare de la Uniunea Europeană, în urmă cu trei ani, prin care am achiziționat utilajele. Apoi, clienții care veneau la noi pentru anumite probleme pe parte mecanică ne-au sugerat că ar fi interesați și de vopsitorie. Așa că am mai făcut un împrumut și am deschis și secția de tinichigerie și vopsitorie.

-Lucrurile au decurs bine. Vă gândiți să deschideți și alte secții ?

-În principiu, da. Dar sunt unele probleme. Și aici mă refer la specializări. Nu există școli în care să fie pregătiți meseriași. Noi am luat aici doi tineri pe care putem spune că i-am școlarizat în vopsitorie. I-am luat de la zero. Deci, problema personalului este cea mai acută.

-Dacă tot spuneți că piața este deficitară, dvs. cum vă prezentați din acest punct de vedere?

-Noi avem cel puțin patru posturi libere. Vopsitor, tinichigiu, mecanic și pe parte de dezmembrări. La cerința pe care o avem facem față cam greu. Cu toate acestea, angajații noștri au înțeles situația și împreună ne străduim să onorăm toate lucrările în timp util pentru că majoritatea clienților își doresc lucrări de calitate și într-un timp cât mai scurt.

-Sunteți din Bacău. Cum v-ați hotărât să faceți un service auto la Secuieni?

-Fiind asociat cu Constantin Velisar, care a locuit aici, și care avea o parcelă de pământ în zonă, ne-am hotărât să construim această afacere de la zero. Aici era câmp. Mergând în străinătate, am observat că astfel de afaceri sunt în afara orașelor. Dacă vă uitați, și hypermarket-urile sunt în afara orașelor. Mai mult decât atât, noi în Bacău nu ne-am fi putut dezvolta în acest fel. Trebuie să subliniem că noi suntem înscriși și în programul „Rabla” în sensul că primim mașini și dăm certificate de distrugere.

-Dacă tot am ajuns la capitolul dezmembrări, să ne spuneți despre acest procedeu.

-Împreună cu colegul meu, am hotărât încă de la început să ne axăm doar pe marca Dacia-Renault. La început am vrut să facem pe mai multe mărci, dar ne-am dat seama că este mai bine să ne axăm pe o singură marcă și să fim foarte buni pe această direcție, decât să facem câte puțin din toate. La dezmembrări, componentele care sunt în stare bună sunt valorificate și se comercializează. Restul de componente, care nu mai pot fi refolosite, se selectează și se predau firmelor specializate de reciclare.

-Urmează secția de tinichigerie și vopsitorie.

-Da. La această secție am încercat să ținem standardul cât mai sus. Avem două standuri de vopsea, vopselurile sunt numai premium… La noi primează calitatea, pentru că trebuie să spunem că asta este o mare problemă a service-urilor din oraș. Iar la noi se vede, pentru că avem curtea plină. E adevărat că toată lumea caută ieftin. Noi nu suntem cei mai ieftini. Când faci ieftin, sari peste niște proceduri și nu mai poți oferi calitate. Iar pentru noi, calitatea este esențială. Am avut clienți care au venit la noi și au plecat comentând că e prea scump. Spre bucuria noastră, după ce aceștia au avut parte de lucrări ieftine și de calitate proastă, s-au întors la noi și au rămas clienți fideli, apreciind faptul că oferim calitate.

-De unde vin clienții de la Vel Auto Secuieni?

-Avem în primul rând clienții din zonă, dar sunt foarte mulți care vin și din Bacău. Procentual vorbind, pentru că de curând chiar ne-am uitat peste acte, sunt cam jumătate – jumătate. Și dacă un om vine din Bacău, 16 km, eu zic că vine pentru ceva care a găsit la noi. Dacă ar fi să vorbim pe cifre, câți clienți avem, asta e greu de spus. Pentru că depinde și de lucrări. Dacă ai lucrări simple, poți să faci și cinci – șase mașini pe zi. Dacă sunt probleme mai mari, acea lucrare poate dura și trei – patru zile…Deci nu putem centraliza din punctul acesta de vedere.

-La partea de service, ce piese folosiți?

-Presupun că vreți să știți dacă folosim piese originale. Pe parte de Dacia-Renault folosim numai piese originale. Noi avem peste 12 furnizori care ne aduc piese acreditate de către Registrul Auto Român. Colegul meu care lucrează la departamentul de piese, când avem nevoie de ceva, face o interogare la toți cei 12 furnizori și noi apelăm la cel care oferă cel mai convenabil preț.

-Chiar am rămas datori, după ce am vorbit de dezmembrări și vopsitorie, să ne spuneți și de partea de mecanică.

-Să începem cu partea de personal. Avem trei mecanici și chiar ne-ar mai trebui. Avem stand de frână, de direcție,…avem cam tot ce are o reprezentanță, pentru că ne-am utilat și noi.

-Din nou atingeți problema asta de personal.

-Da, pentru că într-adevăr este o problemă reală cu care ne confruntăm. Eu personal, și împreună cu alți colegi care au service-uri, dacă și ei ar dori, aș finanța o clasă de vopsitori. Mecanici, mai sunt cum mai sunt, pentru că-i mai pregătim noi la locul de muncă. Dar vopsitori… Nu există o școală de așa ceva, pentru că m-aș duce la poarta școlii respective și le-aș face o ofertă de muncă. Salarizarea e destul de bună pe partea asta.

-Dacă am vorbit și de oameni, personalul de la Vel Auto de unde provine?

-Cam 50, 60 la sută din zona rurală, de aici din Secuieni, dar și din zonele învecinate, dar și din oraș. Eu cred că oamenii sunt mulțumiți. Cei din apropiere spun că nu mai trebuie să facă naveta, iar noi ne străduim să le oferim tot ce trebuie. Programul la noi este 8.00-17.00, cu pauză de masă. Avem și sală de mese…

-Există o concurență masivă în acest sector de activitate. Cum se vede aceasta din punctul dvs. de vedere?

-Eu nu m-am uitat niciodată peste gardul meu. Noi ne-am focusat energia doar pe ce este în curtea noastră. Sigur, există această migrație de personal, care nu va putea fi reglementată niciodată. Chiar am avut recent cazul unui vopsitor, pe care l-am calificat la locul de muncă timp de doi ani și apoi a ales să plece. Nu știu unde, pentru că nu ne-a spus.

-Cu toate acestea, cum priviți viitorul ?

-Pentru viitor, în primul rând ne dorim să avem o echipă închegată și să scăpăm de migrația asta. Apoi, ne-am mai gândit să facem și o spălătorie auto pentru că aici în zonă nu există așa ceva. În rest, eu zic că stăm foarte bine iar acest lucru reiese din aprecierile clienților noștri cărora și noi le suntem recunoscători.

1 of 15