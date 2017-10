Actualitate Ce prevede Memorandumul semnat de Aerostar cu producătorul rachetelor Patriot de Desteptarea -

Premierul Mihai Tudose a salutat miercuri, în debutul ședinței de Guvern, semnarea Memorandumului între Ministerul Economiei, prin SC Aerostar SA, și compania americană Raytheon International Defence System, subliniind că aceasta este a cincea mare firmă americană care în ultimele două luni își ia un angajament privind transferul tehnologic în România. „Vă anunț cu satisfacție semnarea încă a unui acord de parteneriat economic între o firmă românească privată și una dintre cele mai mari companii din lume, Raytheon — celebrul Raytheon care face rachetele Patriot. Vin și investesc în România și investesc și cu transfer de tehnologie. S-a semnat astăzi la Guvern acordul între Aerostar Bacău și Raytheon United States, ceea ce este un lucru extraordinar. E a cincea mare firmă americană care în ultimele două luni semnează și își ia angajamentul de transfer tehnologic în România”, a spus premierul. Mihai Tudose a participat miercuri, la Palatul Victoria, la semnarea Memorandumului de înțelegere între Ministerul Economiei, prin SC Aerostar SA, și compania americană Raytheon International Defence System, privind colaborarea în domeniul echipamentelor și componentelor aferente sistemului integrat multilevel de apărare aeriană, document care permite lansarea efectivă, în cursul acestui an, a procedurilor pentru achiziționarea primului sistem Patriot din dotarea Armatei României. „Documentul prevede transferul de tehnologie și asistența tehnică necesară pentru modernizarea și retehnologizarea echipamentelor existente, precum și asigurarea suportului tehnic specific pentru sistemele de rachetă Patriot. Semnarea memorandumului permite astfel lansarea efectivă, în cursul acestui an, a procedurilor pentru achiziționarea primului sistem Patriot din dotarea Armatei României, în concordanță cu Planul de înzestrare pentru 2017 — 2026 și în contextul angajamentelor României ca stat partener în flancul estic al NATO și partener strategic în relația cu SUA”, se arată într-un comunicat transmis de Executiv. Conform aceleiași surse, reprezentanții celor două companii semnatare, Grigore Filip, președinte — director general SC Aerostar SA, respectiv William Schmieder — președinte Raytheon International Defence System, au evidențiat faptul că acesta este un prim pas al unei colaborări de durată, care include România în programele majore de achiziții în domeniul apărării. AGERPRES 10 SHARES Share Tweet loading...