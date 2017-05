Actualitate Ce pagube au făcut ploile în județul Bacau de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În data de 13.05.2017, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău a fost sesizat cu privire la următoarele efecte produse pe raza judeţului Bacău, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase: în comuna Roșiori, sat Roșiori: au fost inundate 3 curți. În zonă a intervenit un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău. Intervenţia a fost finalizată. un drum blocat cu nămol. Pentru decolmatare, acţionează Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Roşiori cu 1 utilaj şi 7 lucrători. în comuna Plopana: în satul Plopana a fost inundată o casă și o curte. În zonă s-a deplasat un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Plopana intervine cu un utilaj. O familie formată din 4 membri (2 adulţi şi 2 minori) necesită relocare până la remedierea situaţiei. pe DN 2 F între localităţile Străminoasa şi Plopana, la km 38 +200 m, partea carosabilă este acoperită de aluviuni. În zonă intervine Secţia Drumuri Naţionale cu un utilaj.

în satul Străminoasa, aproximativ 20 de gospodării sunt izolate. În zonă s-a deplasat o barcă cu motor din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău, pentru a interveni în cazul în care va fi necesar. de asemenea, au mai fost inundate: 5 gospodării în satul Străminoasa

5 gospodării în satul Rusenii de Sus

20 gospodării în satul Plopana la fața locului s-a mai deplasat un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău, pentru evacuarea apei din 10 curți. pentru coordonarea acțiunilor de intervenție, la fața locului s-a deplasat și prim adjunctul inspectorului șef cu 1 APIC și 1 subofițer. Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Plopana acţionează cu 12 lucrători şi 2 utilaje. în comuna Dealu Morii: în satul Tăvădăreşti a fost inundată o casă. În zonă s-a deplasat un echipaj din cadrul Stației de Pompieri Podu Turcului. Intervenția a fost finalizată DJ 241 A este acoperit cu aluviuni şi un podeţ este colmatat în comuna Odobeşti: au fost inundate 4 curți. În zonă a intervenit un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău. Intervenţia a fost finalizată. în comuna Lipova: în satul Satu Nou au fost inundate 15 curți. În zonă s-a deplasat un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău. Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Lipova a acţionat cu 5 lucrători. Conform informării trimise de distribuitorul de energie electrică, la ora 18:00, 11 localități erau afectate ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile (Tescani, Boșoteni, Florești, Scorțeni, Enăchești, Strugari, Cetățuia, Berești-Tazlău, Prisaca, Tărâța, Ardeoani), 3175 de consumatori nealimentați. La ora 20:54, au fost remediate avariile la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, nemaifiind localităţi nealimentate. De menționat este faptul că, preventiv, în sprijinul salvatorilor băcăuani au venit patru pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Oltul” al Județului Harghita. În cazul în care situația o va impune ei vor acționa cu un autocamion de intervenție și o motopompă remorcabilă de mare capacitate. Pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, în teren acţionează 63 de pompieri salvatori cu 23 de mijloace. Alături de pompieri militari pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, au acţionat şi 24 voluntari din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu trei mijloace. Pompierii salvatori băcăuani vor rămâne la datorie pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative generate de fenomenele meteorologice periculoase până când comunitățile vor reveni la starea de normalitate. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.