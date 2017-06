Actualitate Ce pagube a produs furtuna de ieri de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În data de 21 iunie 2017, 94 de pompieri militari salvatori cu 19 mijloace auto și 9 motopompe au intervenit pentru limitarea efectelor fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, care s-au manifestat pe raza județului Bacău, astfel; În municipiul Bacău:

• în zona podului Gherăiești – degajare copac și stâlp de beton de pe carosabil. Au acționat cinci pompieri militari cu o autospecială de intervenție;

• Calea Romanului – degajare stâlp căzut pe carosabil. Au acționat trei pompieri militari cu o autospecială de intervenție;

• strada Gării – degajare copac căzut peste o construcție în care funcționează o spălătorie auto. Au acționat șase pompieri salvatori cu două autospeciale de intervenție;

• strada Gheorghe Donici – degajare copac căzut peste un stâlp de telefonie. Au acționat cinci pompieri militari cu o autospecială de intervenție;

• strada Miron Costin – degajarea copac căzut, care blochează calea de acces într-un bloc de locuințe. Au acționat cinci pompieri salvatori cu o autospecială de intervenție. În municipiul Onești:

• Strada Stadionului – degajare copac căzut peste un autoturism parcat. Au acționat cinci pompieri militari cu o autospecială de intervenție. În comuna Oituz:

• sat Poiana Sărată – evacuare apă din patru curţi inundate. Au acționat cinci pompieri salvatori subofiţeri cu o autospecială de intervenţie şi o motopompă transportabilă. A fost luată măsura trimiterii în zonă a unei motopompe remorcabile cu o autospecială de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău;

• din cauza aluviunilor depuse pe carosabil, circulația pe DN 11, pe raza localității Ferăstrău este îngreunată. În zonă acționează un utilaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Oituz. De asemenea s-a luat măsura suplimentării forțelor de intervenție, care să acționeze cu lopeți pentru decolmatarea DN 11, astfel:

o 16 pompieri salvatori și un microbuz din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu 2 motopompe transportabile;

o 15 pompieri militari cu două autospeciale de primă intervenție și comandă, un autoturism de muncă operativă și două motopompe transportabile din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești;

• din cauza aluviunilor depuse pe carosabil, circulația pe DN 11, este îngreunată și pe raza localității Hârja. În zonă acționează două utilaje ale Secției Drumuri Naționale Bacău. În oraş Slănic Moldova:

• decolmatare albie Pâru Rece şi decolmatare DJ 116 de aluviuni. În zonă acţionează șapte pompieri salvatori cu două autospeciale de intervenţie, o motopompă remorcabilă şi două motopompe transportabile. De asemenea, în zonă acţionează S.V.S.U. Slănic Moldova cu 10 voluntari şi trei buldoexcavatoare, o autobasculantă, o autospecială de intervenţie şi un autoturism de teren.

• evacuare apă din curtea Grădiniţei cu Program Normal Slănic Moldova. Au acționat patru pompieri cu o motopompă remorcabilă.

• în urma unei evaluări efectuate în teren, de echipajele I.S.U.J. Bacău, s-a constatat faptul că două drumuri locale au fost afectate (strada Păcii și strada Zorilor). Din această cauză, nu se poate realiza accesul cu mijloace auto către 20 de locuințe. De asemenea, au fost inundate 30 de gospodării (curți și beciuri);

• având în vedere situația existentă, a fost luată măsura suplimentării forțelor de intervenție cu 10 pompieri militari și un microbuz, din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. Echipaje din cadrul I.S.U.J. Bacău au executat patru misiuni de monitorizare a cursurilor de apă şi a căilor de acces în localităţi, astfel:

– Detaşamentul de Pompieri Moineşti – monitorizare râu Tazlău (o autospecială de intervenţie cu un salvator);

– Detaşamentul de Pompieri Bacău – monitorizare pe râurile Bistriţa şi Siret (o autospecială de intervenţie cu trei pompieri)

– Garda de Intervenţie Comăneşti – monitorizare râu Trotuş (o autospecială de primă intervenție și comandă cu trei salvatori);

– Garda de Intervenţie Podu Turcului – monitorizare râu Zeletin (o autospecială de intervenţie cu trei pompieri).

Pentru coordonarea acțiunilor de intervenție, în teren s-a deplasat primul adjunct al I.S.U.J. Bacău cu un autoturism pentru muncă operativă și 1 subofițer.

Conform informării distribuitorului de energie electrică două localități sunt nealimentate total cu energie electrică (Lespezi, Gârleni) și două localități parțial nealimentate (Cucova și Valea Seacă). În total sunt 15 posturi de transformare nealimentate cu energie electrică și 2031 de consumatori afectați. Pentru remedierea avariilor acționează două echipe de intervenție. Pompierii salvatori băcăuani vor rămâne la datorie pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative generate de fenomenele meteorologice periculoase până la când comunitățile vor reveni la starea de normalitate.

