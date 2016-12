Social Ce au facut politistii bacauani de 1 Decembrie de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

În primele zile ale minivacanței de 1 decembrie, polițiștii băcăuani au fost la datorie, astfel încât nu au fost înregistrate evenimente cu impact asupra siguranţei publice. Pentru siguranţa cetăţenilor, în minivacanța de 1 decembrie, peste 240 de poliţişti au acţionat suplimentar faţă de dispozitivul zilnic, în locurile unde au avut loc manifestări publice, în zonele cu aflux mare de public, precum şi pe principalele drumuri naţionale şi județene, în vederea evitării oricăror evenimente nedorite şi pentru fluidizarea traficului şi diminuarea riscului rutier. Prezenţa activă a poliţiştilor și conduita corectă adoptată de cetățeni a făcut ca în această perioadă să nu fie înregistrate evenimente deosebite. În ultimele 48 de ore, poliţiştii au intervenit la peste 100 de evenimente sesizate și au depistat în flagrant 19 persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni. Pentru abaterile de la normele contravenţionale, poliţiştii din județul Bacău au aplicat 492 de sancţiuni, în valoare de 190 418 lei. Astfel, poliţiştii au aplicat 86 de sancţiuni contravenţionale, pentru nerespectarea normelor privind ordinea şi liniştea publică prevăzute de Legea 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, au aplicat 10 sancţiuni prevăzute de Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 17 la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. Pentru neregulile constatate în trafic poliţiştii au aplicat 362 de sancţiuni contravenţionale, 153 fiind pentru depăşirea limitelor legale de viteză. Totodată, poliţiştii au retras 5 certificate de înmatriculare şi au reţinut 57 de permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, 2 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi 43 pentru conducere cu viteză excesivă, restul fiind pentru alte abateri. 9 SHARES Share Tweet