Multimedia Ce a fost și ce-a rămas. Întreprinderea de Mașini Unelte (II) de Nelu Basca - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După o mică pauză de la cele lumești – de aceea s-au inventat „sărbătorile”, și rolul pe care îl joacă în definirea spiritualității umane, revin la realitatea materială. Nu mai există locuri de muncă bătute în cuie. Trebuie să ne resetăm permanent, să învățăm și altceva. Una dintre cele mai mari întreprinderi din Bacău, Mașini Unelte, nu s-a putut opune nici ea tăvălugului schimbării acestor ani. Scurt istoric Temelia viitoarei mari întreprinderi s-a pus în anul 1971, pe un câmp situat la marginea de sud a orașului, având ca domeniu de activitate fabricarea de mașini-unelte portabile, acționate electric. De-a lungul timpului și-a diversificat gama de produse, funcționând și sub alte denumiri: Fabrica de Mașini Unelte (FMU) Bacău, Mașini Unelte Bacău (MUB) , DURAS SA, și din anul 1998 până astăzi, World Machinery Works SA. În anul 1990 erau 5500 de angajați, ca în 1994, datorită recesiunii economice, să scadă la 1200. În 2011 se livrează cea mai mare mașină de rectificat cilindri tip RGC 2000 x 11000 CNC către firma Bhilai Steel Plant, India. SC World Machinery Works SA (WMW), acționar principal Gabriel Cârciumaru, a intrat în procedura de insolvență prin decizia Tribunalului Bacău din 7 noiembrie 2012. Firma raportase pentru anul 2011 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de lei și pierderi de circa 5,3 milioane lei, dupa ce în anul anterior avusese un profit net de circa 85.000 lei, la o cifra de afaceri ceva mai mare de opt milioane lei. Mai avea la acel moment 230 de angajați. Funcționează încă. Inginerul trebuie să găsească soluții Purtam în numărul de acum trei săptămâni al paginii „Asta e…”, un dialog cu un profesionist în domeniu, fostul inginer șef al acestei fabrici, Dumitru Bontaș. Căutam un răspuns logic la întrebarea, de ce s-a ajuns aici? „Deceniul 1990-2000 a fost nu numai al schimbărilor politice ci și al schimbărilor tehnologice. Descoperirile făcute de-a lungul acestor ani au făcut posibilă generalizarea comunicării globale prin internet. Ea începuse deja prin anii optzeci. Noi eram socotiți aici ca una dintre înreprinderile cele mai avansate în materie de informatizarea proceselor. Dar imediat după ’90, s-au produs niște schimbări extraordinar de mari. Nu mai puteai să faci mașini unelte în sistemul clasic. Se renunțase la transmisiile mecanice, cu roți dințate, fiind îlocuite de transmisiile în câmp electromagnetic, mecatronice. Mecatronica a apărut ca un domeniu nou în tehnică, făcând posibilă o explozie a inovării unor produse de foarte înaltă tehnicitate. Asta a reprezentat de fapt moartea industriei clasice. Ce să faci astăzi cu piese de fontă turnate când mecatronica rezolvă aproape toate problemele de automatizare. Dar și ea ajunge la rândul ei, să fie doborâtă de nano tehnologie și biologia genetică. Discutam cu foștii colegi, când am sărbătorit 45 de ani de la înființare. Practic, ceea ce făceam noi, astăzi este simplificat la maximum. Au apărut liniile de producție total automatizate, deservite de câțiva specialiști. În plus, respectă și normele de protejare a mediului. Nu mai puteam merge cu 5000 de muncitori și sistemul acela disciplinat, de tip communist. În Bacău sunt cel puțin trei întreprinderi înființate de oameni care au lucrat la Mașini Unelte și care fac proiectare și chiar construcții separate de mașini. Comandă reperele mari prin Franța sau Italia, costă mai puțin, și le asamblează aici. Pentru că în România a mai rămas o singură turnătorie, la Alba Iulia.” Tehnologiile noi sunt foarte scumpe. Românii n-au avut bogății, depozite bancare. S-a mers tot pe tenologii mai vechi dar îmbunătățite, rar o investiție de la zero. Au venit alții din exterior, care au cumpărat tot ce-am avut noi mai bun, prin privatizările făcute. Le-au dezmembrat, au valorificat metalul, și cu banii obținuți au încercat să modernizeze și să impună alte tehnologii. Un exemplu de modernizare completă a fost la Agricola, când după automatizarea producției, din 400 de angajați au rămas… 13. Dar viitorul n-ar trebuie să ne îngrijoreze, prin faptul că tehnologia avansează, ne liniștesc specialiștii. Secolul XX a fost al matematicii, al logicii. Secolul XXI va fi al emoțiilor, al designului, al formelor și dimensiunilor care să încânte ochiul într-o simfonie perfectă. Parcuri, zone verzi suspendate, clădiri și locuințe ecologice, independente energetic. Se vorbește tot mai des de inteligența socială emoțională, care să pună la treabă și emisfera dreaptă a creierului, în căutarea frumosului dar și a dependenței de stimuli. Să fie promovate, turismul, serviciile. Nici agricultura performantă nu se mai poate face fără sateliți și bănci de semințe. Viitorul tehnic va reveni roboților. Ei vor face mașini. Există deja. 1 of 11 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.