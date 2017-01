Procurorii DIICOT Bucureşti au reţinut la începutul acestei săptămâni, așa cum am prezentat în cotidianul nostru, o femeie de 27 de ani, din judeţul Bacău, pe care o acuză de infracţiunile de pornografie infantilă prin sisteme informatice și viol, după ce ar fi întreținut acte sexuale cu fiica sa de numai 9 ani. În acest caz a fost sesizată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. „În interesul soluționării dosarului penal a fost solicitată prezența unui psiholog în momentul audierii persoanei vătămate, respectiv a fetiței în vârstă de 9 ani, arată Marian Vătămănescu, purtător de cuvânt al DGASPC. Astfel, un psiholog din cadrul serviciului de specialitate al DGASPC Bacău s-a prezentat la audierea ce a avut loc la sediul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, de către un reprezentant al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală, și în prezența unui avocat din oficiu.” Specialiștii au decis că este în interesul superior al minorei ca aceasta să rămână în familie, alături de tatăl său și de membrii familiei extinse, mama fiind, la acea dată, plecată în străinătate. Tatăl fetiței a fost de acord ca minora să beneficieze de servicii de consiliere și terapie în cadrul DGASPC Bacău, astfel încât să depășească situația dificilă în care se află, acest proces fiind demarat în decembrie 2016, mai arată Marian Vătămănescu. Procurorii spun că în cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada februarie – august 2016, inculpata a întreținut, în mod repetat, acte sexuale orale și alte acte de agresiune sexuală cu fiica sa minoră, profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra și de a-și exprima voința. La anumite intervale de timp, aceasta ar fi produs materiale pornografice cu copila ei, pe care ulterior le-a trimis concubinului său, prin intermediul unei aplicații informatice, care le-a distribuit pe o reţea de socializare. 1 SHARES Share Tweet

