I-am rugat pe unii dintre prietenii mei români care s-au stabilit în străinătate să-mi spună câtă revoluție a fost în decembrie 1989…

Ecaterina Ernst (Villars-sur-Glâne, canton Fribourg, Elveția), studentă, prezintă revoluția prin… ochii soțului, elvețianul Laurent, teolog: „În România nu a fost, în primul rând o revoluție în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă o revoltă. Din cel puțin două motive. 1. Nu a fost implementat un tribunal și nu a avut loc o judecată dreaptă. în cazul în care acestea ar fi avut loc, soții Ceaușescu, dacă se dovedea că sunt cu adevărat vinovați de atrocitățile imputate, ar fi trebuit să primească închisoare pe viață. Execuția a fost mai degrabă o răzbunare, o acțiune sub impulsul și adrenalina momentului. și nu e sigur că acei care au comis-o sunt cu adevărat mai buni decât cei executați. 2. O revoluție presupune o schimbare; în mai bine. Ori schimbarea unui regim comunist foarte strict cu o democrație teoretică coruptibilă și coruptă nu reprezintă o alternativă îmbunătățită. în ce privește impactul personal, vizualizarea scenei execuției de către copilul de 10 ani care eram atunci a fost terifiantă, a lăsat impresia unor oameni duri, într-un oarecare sens, sălbatici. Din păcate, și după 27 de ani, această senzație încă se mai resimte, atunci când cutreieri prin țară. Dar o sălbăticie mai degrabă în sensul lipsei de civilizație, a lipsei de spirit civic”.

Gabriel Caita, VP Operations, Marketing at McLeay Geological Consultants Ltd. Calgary-Alberta, Canada: „Atunci am crezut că «revoluția» din decembrie 1989 a debutat ca o revoltă proletară, apoi a devenit revoluție până la fuga Ceaușeștilor. Apoi nu am înțeles ce a fost cu teroriștii și, în final am asistat stupefiat la preluarea puterii de către niste comuniști… puțin mai educați decât cei de dinaintea lor. De genul celor aduși de sovietici la putere după revoltele din Cehia si Ungaria. Acum, fiind mult mai bine informat și deloc naiv, tehnic vorbind, cred că a fost doar o lovitură de stat, susținută/regizată din exterior, prin care gruparea proNKWD din jurul lui Ion Ilici Iliescu-Cioabă a preluat, prin asasinarea lui Ceaușescu și diversiunea teroristă de după, puterea în statul român. Odată cu schimbarea de regim, Revoluția trebuia să fie și în suflete și mentalități. Doar așa cred că ar fi existat premisele unor schimbări majore în societatea noastră proletcultistă, deșănțat-naționalistă și extrem de abrutizată din 1989… Nu a fost așa deloc. Trist!”

Luiza Tiron, psiholog, Dublin, Irlanda: „Ce coincidență! Lucas, baiatul meu de 16 ani, clasa a XII-a, elaborează o lucrare despre revolutia română (alegerea lui). Când am fost în țară, astă-vară, i-am cumpărat câteva cărți. Istoricii români prezintă revoluția ca pe o tragedie românească (Alex Mihai Stoenescu) sau ca pe o lovitură de stat (Corvin Lupu). Eu cred că nu a fost o tragedie. Aveam nevoie să scăpăm de comunism, să avem libertatea de a spune și NU, nu doar libertatea de a spune DA. Oamenii au început să se revolte din nevoia de libertate, ca o obligație morală față de ei înșiși. Dar schimbarea nu a fost ușoară, ca în Cehoslovacia, Germania de Est, Ungaria, Polonia. Tragedia e că au murit atâția oameni, că a fost un haos total și că a luat puterea cine nu trebuia. Dacă a fost revolutie? Poate ca da. Oamenii au fost implicați, s-au revoltat, chiar dacă au fost manipulați, chiar dacă o fi fost ceva «regizat». A fost schimbat guvernul. Revoluție înseamnă schimbare totală și asta s-a întâmplat. Dar lucrurile nu s-au schimbat în bine. Asta e altă poveste și e o mare dezamăgire să vii în țară și să nu vezi «mai bine». A fost o lovitură de stat? Nu știu. Lovitura de stat este atunci când te trezești dimineața și e alt guvern la putere. Revoluția se deosebește de o lovitură de stat prin faptul că participă masele la procesul de schimbare. Și în 1989 oamenii au participat. A fost și revoluție și lovitură de stat? Oamenii sunt dezamăgiți. Puterea după 1989 a fost preluată de niște incompetenți, de foști comuniști, și de asta probabil gândesc că a fost o lovitură de stat. Cunosc un fost subofițer care a fost implicat în revolutie. Susține că a fost lovitură de stat. Dacă analizăm definiția revoluției, putem numi evenimentele din 1989 o revolutie. Oamenii și-au dat viața pentru «mai bine» și eu tot sper la o schimbare de mentalitate, de nivel de trai. Sper ca într-o zi să se investească mai mult în educație și sănatate. Revoluție, lovitură de stat sau… amândouă la un loc? Măcar să nu fi fost degeaba”.

Livia Velnic, stewardesă la Norwegian Airline: „Aveam patru ani atunci când a avut loc revoluția ce avea să schimbe o țară, o cultură și pe românul de astăzi. Am crescut ascultând în jurul meu cum părinții mei și cei de-o vârstă cu ei comparau vremurile de dinainte de revoluție și de mai apoi. Astfel, la 24 de ani, când am terminat facultatea, am ajuns să compar eu însămi acele timpuri în care părinții îmi spuneau că statul le oferea muncă obligatorie, bărbații erau învățați să fie mai puternici, încorporându-se în armată, iar femeile trebuiau să fie dedicate mai mult familiei. Astăzi, la 27 de ani distanță de la momentul în care românii au căzut de acord că doresc cu toții același lucru, eu, o tânară jurnalistă de 31 de ani, lucrez de șase ani ca stewardesă în afara României, țara căreia i-am jurat loialitate și din care nu mi-am dorit niciodată să plec. Revoluția a schimbat România și cred că tot acela a fost momentul în care generația părinților mei a decis viitorul meu și al generației mele”.