Clădirea de patrimoniu în care a funcționat până în 2004 Biblioteca Județeană „Costache Sturdza" a fost trecută din domeniul public al județului în domeniul public al municipiului Bacău. Consiliului Județean i-a fost solicitat acest imobil, la sfârșitul lunii trecute, deoarece se intenționează relocarea unor servicii și compartimente ale administrației locale. Între altele, Primăria Bacău vrea să mute aici Serviciul de stare civilă, care funcționează acum într-o clădire cu bulină roșie și în care, în cazul unui cutremur, viața mirilor și a invitaților ar fi pusă în pericol. Mai mult, spațiul este insuficient și inadecvat activității acestui serviciu. Fosta bibliotecă are două corpuri, unul construit după 1850 și altul, în 1896, care au împreună 781 mp și a căror valoare înregistrată este 4,28 milioane de lei, precum și un teren de 792 mp, în valoare de 947.780 de lei.

