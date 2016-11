Carutasii, obligati sa-si faca polita de asigurare auto obligatorie

Pe drumurile din judet circula mii de carute trase de cai. Atelajele cu tractiune animala ajung chiar si pe drumurile europene, in ciuda legislatiei rutiere care le interzice acest lucru. Din aceasta toamna, insa, carutele si carele actionate de forta animalelor vor trebui sa aiba si ele o polita de raspundere fata de terti.

Potrivit legislatiei privind asigurarea auto obligatorie (RCA), aceste vehicule, teoretic, ar trebui sa aiba incheiata o polita de asigurare in caz de accident rutier. Mai exact, articolul 2 din Ordonanta de Urgenta 54/2016, recent publicata in Monitorul Oficial, considera vehicul „orice mijloc de transport cu sau fara propulsie proprie, destinat deplasarii pe uscat, inclusiv orice tip de remorca, indiferent daca este cuplata sau nu, cu exceptia celor care se deplaseaza pe sine, bicicletelor sau vehiculelor cu tractiune animala, pentru care nu exista obligatia legala de înmatriculare sau înregistrare”.

Asadar, in categoria vehiculelor rutiere se afla si carutele trase de animale. Acelasi normativ, la articolul 4, mai indica si faptul ca proprietarii acestor vehicule sunt obligati sa le înscrie la primarie pentru a primi numere de înmatriculare.

Problema in cazul carutelor este ca, in lege, nu se precizeaza si cum se va calcula RCA-ul, in conditiile in care, la masini, polita auto obligatorie se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului.

„Te pomenesti ca o sa dea buluc carutasii peste noi! In orice caz, e o aberatie, pentru ca, pe platforma unde se fac asigurari, nici nu este inclusa posibilitatea asigurarii atelajelor trase de animale. La fel cum este si in cazul masinilor electrice. Or, sunt vreo 6.000 astfel de vehicule care au avut, initial, un soi de asigurare facuta la prima inmatriculare, dar care a expirat de mult, in mai toate cazurile, iar o reinnoire a lor nu se poate. Pur si simplu, nu stii cum sa le calculezi valoarea RCA-ului. Cu alte cuvinte, aceste vehicule circula ilegal pe drumurile din România”, spune un borker de asigurari din Bacau.

RCA, calculata dupa…dintii calului?

Pe de alta parte, soferii, in special, cei profesionisti, sustin ca decizia este totusi buna, insa, cu anumite retusuri facute prevederilor legale. „Justificat ar fi, pentru ca circula si ele pe drumurile publice. Si asta pentru ca proprietarii de carute nu au nici ei drumuri laterale pe care sa poata circula. De aia si ajung unii pe drumurile europene, lucru interzis prin lege.

Problema este ca daca se intâmpla un accident in care vinovat este carutasul, doar in justitie, pe cale civila, mai ai sanse sa primesti despagubire. In plus, Dumnezeu stie cum s-ar putea asigura «calul putere», eventual dupa…dinti?”, a declarat Narcis Dominteanu, presedintele Asociatiei Persoanelor Fizice Autorizate in Regim de Taxi Bacau.



O „eroare materiala”

Deocamdata, autoritatile nu aplica prevederile OUG 54/2016 privind asigurarea de raspundere fata de terti. In schimb, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) admite ca este o „eroare materiala” care urmeaza sa fie discutata.

„Normele RCA, care urmeaza a fi adoptate în scurt timp, în urma finalizarii procesului de consultare publica, vor lamuri toate aspectele legate de implementarea OUG 54/2016. În privinta informatiei conform careia trebuie încheiate contracte RCA si pentru vehicule cu tractiune animala, de exemplu carute, cel mai probabil vorbim despre o eroare materiala, care urmeaza a fi discutata în contextul finalizarii normelor de aplicare a ordonantei de urgenta”, se arata în comunicatul publicat pe site-ul institutiei.