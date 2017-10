La împlinirea a 8 ani de la ridicarea în rang de Arhiepiscopie a Eparhiei Romanului și Bacăului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Protopopiatul Bacău organizează, în perioada 13 – 20 octombrie, la Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” in municipiul Bacău o expoziție de icoană și carte veche bisericească intitulată ”Cultul Sfintei Cuvioase Parascheva în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului”. Cu acest prilej, în instituția culturală vor fi expuse icoane de patrimoniu din secolele XVI-XIX, obiecte de cult și cărți rare, precum ”Cazania lui Varlaam” – 1643, ”Viața și petrecerea sfinților” – Mitropolitul Dosoftei – 1682- 1686, ”Psaltirea în versuri” – Mitropolitul Dosoftei – 1673. Tot la Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu”, la orele 17.00, băcăuanii vor fi așteptați să ia parte la conferința ”Icoană, imagine, cuvânt” ce va fi susținută de preot conf. unv. dr. Ilie Melniciuc de la Facultatea de Teologie ”Dumitru Stăniloae” – Iași, și prof.univ. dr. Nicoleta Melniciuc Puică, de la Catedra de Artă Sacră a aceleași facultăți. 2 SHARES Share Tweet loading...

