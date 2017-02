Contrasens Care înnoire politică? de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De fiecare dată ni se spune că e nevoie de o primenire a clasei politice, de schimbare, de figuri noi, necorupte de Putere, de oameni care să lupte pentru oameni. Așa au intrat în Parlament, în entuziasmul general, PNG, PPDD și, cu voia dvs., USR, ca să enumăr doar ultimele rânduri de alegeri. Tot de fiecare dată, cu precizie de ceas atomic, cei care trebuiau să înnoiască clasa politică au mușcat la fel de abitir ca și cei vechi din cașcaval, după ce au încropit un soi de circ menit să justifice prezența în organul legislativ. Nu vreau să mai comentez manifestările parlamentarilor USR care și-au propus să vegheze ca nu cumva Parlamentul să se întrunească fără ei și au dormit prin sălile de ședințe ori manifestațiile încropite pe holurile instituției. Ar fi inutil. Vreau sa observ, însă, că toate aceste lucruri nu folosesc nici la consolidarea democrației și nici nu ajută la rezolvarea situației politice actuale. O situație care este cu atât mai ciudată cu cât se derulează pe fondul unui război surd între polii de putere din subteran. Nu trebuie să uităm că protestele din ultimele săptămâni au urmat cronologic dezvăluirilor lui Sebastian Ghiță. Exista opinia ca Ghiță ar fi vârful de lance al unei facțiuni din serviciile secrete care se luptă cu așa – numitul „Binom” SRI-DNA. Acest război nu s-a încheiat, ci a trecut într-o altă fază după ce avertismentele date de Ghiță nu au avut efectul scontat. E posibil să asistăm la o radicalizare a situației atât în subteran cât și la suprafața. Pentru că există șanse foarte mari ca protestele să fie direct legate de conflictul subteran, în sensul că au fost provocate și pentru a distrage atenția de la acesta. Cronologia evenimentelor – faptul ca revendicările se schimbă și protestul continuă și după ce s-a obținut abrogarea OUG 13 – indică faptul că nu e vorba de un protest civic ci de unul cel puțin politic, cu o agendă ascunsa care se devoalează gradual. Pe fondul acestor evenimente asistăm, însă, la un fenomen politic interesant: PSD, principalul vizat de manifestații crește și nu scade. Nucleului dur format din electoratul tradițional și simpatizanți i se adaugă categorii eterogene de electorat provenind din foștii liberali care nu accepta orientarea pe care a luat-o partidul dupa fuziunea cu PDL, naționaliști care văd în manifestații mâna lui Soroș și a „ocultei internaționale”, suveraniști, care nu sunt de acord cu regulile impuse de Bruxelles și așa mai departe. Protestele au reușit să unească românii, dar nu așa cum susțin pancartele din piață. Ci au creat două grupări despărțite de o falie aparent insurmontabilă. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Unic obiectiv: trei puncte Articolul următor „Ilie Boca – 80”. Iarna patriarhului la Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău

