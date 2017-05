Cu ajutorul cardurilor de masa Cheque Dejeuner de la Up Romania, IMM-urile au la indemana un instrument modern si sigur pentru motivarea suplimentara a salariatilor, cu efort minim investit.

De ce sunt interesante cardurile de masa pentru angajati? In primul rand, pentru ca acestea contribuie in mod direct la cresterea puterii lor de cumparare. De asemenea, fiind vorba de un card contactless, acestia vor putea efectua plati simple si rapide, scapand de grija socotelilor anevoioase la casa de marcat, cu atat mai mult cu cat cardul permite plati fractionate din valoarea tichetului de masa.

Pentru angajatori, cardurile de masa ofera atat facilitati fiscale, cat si evidente avantaje logistice. Prin scutirea de la plata taxelor social-salariale si deductibilitatea la plata impozitului pe profit, acordarea de carduri de masa conduce la un cost cu aproximativ 40% mai mic, comparativ cu aceeasi suma oferita in numerar. Astfel, datorita taxelor salariale si patronale 0, compania va face o economie lunara de 155 de lei pentru fiecare angajat (aceasta suma reprezinta contravaloarea taxelor catre bugetul general consolidat, in cazul in care salariul net ar fi marit cu 332 lei. 332 lei = contravaloarea tichetelor de masa – valoare maxima de 15,09 lei / tichet masa, aferenta unei luni cu 22 de zile lucratoare). Din punct de vedere logistic, totul devine mult mai simplu. Este nevoie de o singura comanda o data la patru ani, alimentarea lunara a cardurilor putand fi efectuata prin platforma online Cheque Online.

Beneficiarii cardurilor de masa Cheque Dejeuner isi pot achizitiona produse alimentare din toate marile retele comerciale, acestia avand la dispozitie si o vasta gama de restaurante, companii de catering si fast-food-uri la nivel national. Astfel, angajatii pot lua pranzul alaturi de colegi sau isi pot cumpara produse alimentare.

Cardul de masa emis de Up Romania dispune si de o serie de servicii conexe – platforma online, aplicatia mobila Card UpRomania si serviciul UpSMS, prin care utilizatorul poate afla oricand informatii despre valoarea si valabilitatea tichetelor de masa, poate consulta istoricul tranzactiilor si lista magazinelor partenere. De asemenea, in cazul unui furt, cardul poate fi blocat imediat accesand platforma online, aplicatia mobila sau prin Call Center.

Up Romania, noua identitate a Chèque Déjeuner Romania, face parte din Grupul Up, o companie internationala si solida. Este prezenta in 17 tari si are o experienta de peste 50 de ani in domeniul furnizarii de produse si servicii pentru motivarea si fidelizarea angajatilor, recompensarea si stimularea vanzarilor, precum si instrumente pentru sustinerea programelor si proiectelor sociale.

Intra pe upromania.ro si comanda cardurile de masa Chèque Déjeuner pentru salariatii tai!