Top Story Capitala Tinerilor. Un an de manifestări în Bacău de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Tinerețea nu mai este doar o etapă a vieții, ci pare să se fi transformat într-un soi de cult populat de persoane care comunică într-un limbaj ciudat și care au, în permanență, nevoi de exprimare. Dar, ca să vezi ciudățenie, niște adulți iresponsabili îi împiedică mereu să o facă, punându-le condiții. Cam asta a fost impresia mea după evenimentul de astăzi, la care s-a semnat documentul care acorda municipiului Bacău statutul de „Capitală a tinerilor” din România. Nu spun că acest proiect nu va avea efecte pozitive și nu va încânta băcăuanii, zic doar că, poate, tinerii ar trebui să învețe de la maturi nu limbajul de lemn, ci alte lucruri. Înainte de semnarea documentului a fost programată o ședință extraordinară a Consiliului Local, în care s-a acceptat statutul de „Capitală a tinerilor”. Pentru că era vorba de tineret, primarul Cosmin Necula a renunțat la cămașă și cravată, purtând pe sub sacou, un tricou. Viceprimarii Dragoș Ștefan și Constantin Scripăț au întinerit și ei, renunțând la cravată. Exemplul a fost luat și de alți consilieri. În cuvântul său, primarul Necula a dorit să asigure asistența că municipalitatea își va ține promisiunea de a acorda două milioane de lei pentru finanțarea evenimentelor din cadrul manifestărilor. „Consider că principala investiție pe care o putem face este în tineri și această investiție își va arăta roadele peste 10-15 ani. Suntem în situația fericită în care consilierii pot accepta acest titlu, de Capitală a Tinerilor. Este o mare provocare dar și o mare obligație”, a spus primarul Bacăului. El a transmis agenților economici rugămintea de a sponsoriza proiectele tinerilor iar pe consilieri să voteze pentru atunci când vor găsi la mapă proiecte dedicate acestora. Consilierul Cristinel Manolache a felicitat factorii implicați în acest program dar, a spus el, acest lucru ar trebui să se constituie și într-un semnal de alarmă pentru starea deplorabilă a infrastructurii sportive din municipiu. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. După ședința de consiliu a urmat o conferință de presă în care au fost prezentate principalele acțiuni incluse în programul manifestărilor dedicate Capitalei Tineretului. Unele dintre acestea existau – cum ar fi ID FEST, Streetball Challenge sau Festivalul luminii – dar altele sunt nou apărute în oraș, cum e cazul Street Delivery, Zid Art sau Street Food Festival. La final s-au semnat documentele oficiale care conferă municipiului Bacău statutul de Capitală a Tineretului. „Acest proiect are rolul de a forma o comunitate într-un oraș în care există boala individualismului.”

Gabriel Postolache, președinte Federația Tinerilor Bacău

