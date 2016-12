Top Story Cântareata Maria Salaru a câstigat „Premiul Publicului” la Gala Femeilor de Succes 2016 de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

In urma cu câteva zile, la Ambasad'Or Events Otopeni din capitala a avut loc „Gala femeilor de succes!", un eveniment organizat de Professional Celebrity&Ambasad'Or Events care a ajuns la editia a XIV-a, la care au fost nominalizate 100 de personalitati feminine din mai multe domenii de activitate, cum ar fi: muzica, sport, stiinta, jurnalism, modeling , femei de afaceri etc. Juriul, al carui presedinte a fost actrita Florina Kendrick Roberts si Gheorghe Turda – vicepresedinte, a ales sa urce pe podium în aplauze indelungate ale spectatorilor 40 de personalitati, intre care au stralucit Tamara Buciuceanu , Margareta Pislaru, Stela Enache, Angela Buciu, Elisabeta Turcu, Oana Turcu, Gabriela Cristea, Cristina Sincai s.a. Printre nominalizati a fost si binecunoscuta interpreta de muzica populara Maria Salaru, care a fost premiata cu Trofeul „Premiul Publicului", cântareata bacauanca sustinând in fata publicului un scurt program de colinde, fiind insotita pe scena de o parte din elevii sai de la Scoala Populara de Arte si Meserii Bacau. 1 of 10 „Am fost coplesita de emotie si în acel moment mi-a trecut prin minte tot parcursul celor 35 de ani de activitate artistica si pedagogica. Simt ca merit acest premiu, care este o recunoastere a muncii si valorii mele pe acest tarâm. Acest lucru ma motiveaza si ma obliga sa muncesc si mai mult, sa creez si sa scriu, sa adaug în «cufarul meu cu amintiri» noi nestemate. În acest fel pot darui publicului din preaplinul sufletului meu cele mai frumoase cântece si sa scot la «rampa» pe cei mai talentati dintre copiii si tinerii pe care ii pregatesc", a delarat câstigatoarea Trofeului „Premiul Publicului" de la „Gala femeilor de succes!" 2016, Maria Salaru.

