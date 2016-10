Când darâmam OZN-ul?

In centrul sensului giratoriu din zona Colegiului Economic din Bacau troneaza o constructie pe cât de ciudata, pe atât de inutila, care incurca circulatia si care a rasarit nu se stie cum si nu se stie la aprobarea cui.

Ei, se stie, dar daca-i intrebi, spun ca ba erau in concediu când s-a construit, ba ca ii durea capul si n-au vazut ce au semnat. Cert este ca acea chestie careia unii in zic “OZN”, altii intr-un fel care nu poate fi reprodus la ziar, nu are nici o utilitate practica iar de utilitatea estetica e mai bine sa nu deschidem discutia.

Pentru ca este atât de mare in diametru, chestiunea in cauza incurca traficul deoarece autobuzele reusesc cu greu sa o ocoleasca, iar daca un autobuz se inscrie pe banda exterioara, pe banda interioara nu mai este loc pentru nici o masina. Cândva, dihosenia mai avea si o fântâna arteziana, care susura apa peste placile de gresie. Asta când nu se spargea vreo conducta si inunda intersectia. Intre timp, insa, fântâna si-a dat duhul.

Inca de dinainte de a se face monstruozitatea, am zis ca nu-si are locul in intersectie. Ca poate provoca accidente. Ca incurca traficul. Ca e prea scumpa. Ca ideea de a fluidiza circulatia fortând soferul sa stea nu la unul, ci la doua semafoare plus la un giratoriu este una proasta.

Pai, soferul astepta la un singur semafor. Se facea verde, trecea si-si vedea de treaba. Acum, sta la primul semafor, se face verde si trece, ajunge la sensul giratoriu, da prioritate la masinile care-i vin din stânga, intra in sens, ajunge in cealalta parte si mai sta la inca un semafor.

Asadar, ca sa fie o concluzie: când se darâma hidosenia din sensul giratoriu?