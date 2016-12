Cancerul la sân face victime tot mai tinere

Cancerul la sân afecteaza an de an tot mai multe femei din judetul Bacau si ingrijorator este si faptul ca vârsta la care se pune acest diagnostic crunt tot coboara. Daca in anii din urma cu aceasta maladie se confruntau femeile trecute de 50 de ani, s-a ajuns ajuns acum sa fie si paciente care nu au implinit 30 de ani. Directia de Sanatate Publica (DSP) Bacau monitorizeaza toate cazurile care apar si anul acesta, din ianuarie pâna in septembrie, peste 200 de femei au fost diagnosticate cu acest tip de cancer.

„In primele noua luni ale acestui an, la cabinetul judetean de oncologie, s-au inregistrat 947 de cazuri noi de cancer, iar dintre acestea 212 au fost de cancer de sân”, a declarat Anda Dumitrescu, purtator de cuvânt la DSP Bacau. Numarul este foarte aproape de cel inregistrat in tot anul 2015, când in judet au fost 214 cazuri de cancer la sân. Medicii le recomanda femeilor sa se autoexamineze in permanenta iar la cea mai mica suspiciune sa se prezinte la cabinet pentru a beneficia de investigatiile necesare.

Spitalul Judetean are aparat performant pentru ecografia sânului

Investigatiile se pot face si in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Bacau care, din primavara acestui an, dispune de un ecograf performant. Cu ajutorul lui au fost examinate pâna acum circa 100 de femei, iar la multe dintre ele s-au evidentiat diverse afectiuni.

„Din martie, de când am primit ecograful, din 103 paciente investigate la 66 se prezinta o patologie, dar nu neaparat maligna. Sunt persoane cu afectiuni benigne, de tip chisturi sau fibroadenoame, si o alta parte cu noduli suspecti, care ar putea fi prin biopsie diagnosticati cu diverse stadii de cancere. Patologia benigna de obicei se intâlneste la persoanele mai tinere iar patologia suspecta dupa 40 – 45 de ani”, a declarat dr. Violeta Cernat, medic primar radiologie si imagistica SJU Bacau. Ecografia sânului este recomandata femeilor cu vârste cuprinse intre 18 si 40 de ani, iar pentru cele cu vârste intre 40 si 45 de ani se recomanda mamografia, urmata de ecografie.

Daca diagnosticul este pus devreme si interventia este minima, iar pacienta poate depasi mai usor trauma. „Patologia glandei mamare este o patologie complexa, din care cancerele reprezinta aproximativ 30 la suta. Ea afecteaza femeile de vârste dupa 50 de ani, dar in ultimii ani s-a constatat ca afecteaza si femei mai tinere. De aceea, orice examen care este facut periodic, autopalparea, examenul clinic, ecografia combinata cu mamografia, reprezinta sanse de a se pune un diagnostic precoce.

Cu cât diagnosticul este mai devreme pus cu atât sansele de a se rezolva pe cale chirurgicala, cu o minima interventie, sunt mai mari iar riscurile de recidiva scad, ceea ce creste sansa unei femei sa aiba o calitate a vietii mai buna si, de asemenea, cresc sansele si pentru o supravietuire indelungata”, a explicat si dr. Mihaela Spiridon, medic sef Sectia Oncologie din cadrul SJU Bacau. Pentru a putea face investigatii la sân, pacientele au nevoie de trimitere de la medicul specialist sau de la cel de familie.



RMN decontat de stat

Investigatiile de tip RMN la sân sunt decontate integral prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Cu sau fara substanta de contrast, aceasta analiza s-a introdus inca din vara printre serviciile decontate pentru asistenta medicala ambulatorie paraclinica. Foarte important pentru pacientele care vor sa beneficieze de o astfel de investigatie este sa stie ca este necesara o trimitere de la medicul specialist (oncolog, ginecolog etc.), iar procedura se efectueaza numai dupa ce au fost epuizate celelalte tipuri de investigatii pentru depistarea unor posibile tumori, respectiv ecografie si mamografie. Aceasta conduita este motivata, pe de o parte, de toxicitatea acestei investigatii, iar, pe de alta parte, de pretul acesteia.

„Dupa ce au primit biletul de trimitere de la medicul specialist, pacientele se pot planifica in Bacau la unitatile medicale de stat sau din sistem privat care au RMN si sunt in contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate”, a explicat si Dan Stoica, director executiv relatii contractuale CJAS Bacau. Casa Nationala de Sanatate deconteaza pentru aceasta investigatie 450 de lei pentru RMN fara substanta de contrast si 700 de lei pentru RMN cu substanta de contrast. Si Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, care a fost dotat recent cu un aparat RMN performant, de 1.000.000 de euro, a intrat in contract cu CJAS Bacau pentru decontarea acestei investigatii.

Peste 8.000 de bolnavi de cancer in judet

La inceputul acestui an, in evidentele Directiei de Sanatate Publica Bacau erau 7.986 de bolnavi de cancer. Cei mai multi, 5.121 erau din mediul urban, iar restul din mediul rural. In primele noua luni ale anului, alte 947 de cazuri noi au fost depistate, cele mai multe fiind de cancer de sân (212 cazuri), cancer de prostata (115), 94 de cazuri de cancer colorectal, 68 de cazuri de cancer bronho-pulmonar, 49 cancer col uterin, 25 cancer de piele, 19 cazuri cancer de stomac, 21 cazuri cancer de vezica urinara, 11 cancer de pancreas si 9 cazuri de cancer de ficat.

Compartiment de Radioterapie, cel mai modern din tara, in Bacau

Pentru tratamentul bolnavilor diagnosticati cu neoplasm, tot in Bacau, si tot la Spitalul Judetean, se va inaugura cât de curând cel mai modern Compartiment de Radioterapie, pentru care Compania Nationala de Investitii a alocat 6.000.000 de euro. Din suma totala a investitiei, 60% reprezinta valoarea aparatelor.

Cladirea in care va functiona acest compartiment este finalizata. Aici s-a instalat un accelerator liniar de particule, de ultima generatie, similar cu cel din Cluj, dar de productie noua, prin care se vor putea realiza circa 15.000 de sedinte pe an, pentru pacientii cu afectiuni oncologice. Pe lânga acceleratorul de particule, este montat si un computer de plan tratament. Compartimentul va avea 24 de paturi de spitalizare, circuite functionale si dotare cu echipamente noi. Radioterapia este una dintre cele mai eficiente si mai putin costisitoare tratamente folosite in cancer. Aparatele performante reusesc sa trateze boala in faza de evolutie. Anual, in tara 46.000 de persoane mor din cauza acestei afectiuni.

Geta Panaite

Roxana Neagu