Social Campusul pentru copii „Vara împreună" Bacău 2017

În perioada 19-24 iunie, Parohia „Sf. Nicolae” din Bacău desfăşoară campusul pentru copii, Vara împreună: „Viaţa mea e o minune – Aventurile lui Pinochio”. La acest campus participă aproximativ 150 de copii şi 30 de animatori care sunt coordonaţi de către preoţii Paul Căliman şi Leonard Farcaş, responsabili cu pastoraţia copiilor în această parohie. Copiii și-au început vacanța într-un mod frumos, alături de Isus, dornici să cunoască lucruri și persoane noi. Programul se desfăşoară între orele 09:00 – 17:00 timp de o săptămână, perioadă în care copii se bucură de: bansuri (dansuri specifice), piesa de teatru, momentele de formare (cateheză), jocuri și concursuri, momente de pregătire pentru spectacolul final, momente de rugăciune și ateliere de creaţie. În fiecare zi copiii urmăresc piesa de teatru despre aventurile lui Pinochio, care, zi de zi, abordează o temă diferită: viaţa este o minune, sacrificiul părinţilor pentru copii, cum să faci diferenţa între prietenii adevăraţi şi cei falşi, consecinţele minciunii şi iertarea care ne schimbă. Fiecare dintre aceste tematici este dezbătută şi explicată copiilor în cadrul catehezelor. Piesa de teatru a fost pregatită de copii coordonaţi fiind de regizorul Ion Coșa şi actorii de la Teatru din clopotniţă. Această piesă este proba finală pentru aceşti copii care şi-au încheiat cursul de teatru la care au participat în acest an. Copiii au fost împărţiţi în patru grupe, pentru ca spiritul sănătos de competiție să primeze și să dinamizeze participarea lor: grupa verde (Greieraşii), grupa roșie (Păpuşarii), grupa galbenă (Zânele) și grupa albastră (Cucuvelele), denumirile echipelor fiind inspirate din personajele pozitive ale acestei poveşti. Copiii au scandat sloganurile cu mare entuziasm intrându-și foarte bine în roluri. Apogeul campusului este drumeția de la Gioseni, unde copiii vor explora natura, vor dansa, vor cânta și se vor juca, făcând ca acest timp să folosit cât mai constructiv. În fiecare zi copiii participă la ateliere de creație (pictură, brăţări şi brelocuri, origami, figurine din hârtie și modelaj). În încheierea campusului, vineri seara, copiii vor prezenta părinților și invitaților câte un moment artistic însoţit și de un scurt istoric al zilelor precedente, fiecare rămânând cu părerea de rău că se termină, dar totodată şi cu amintiri de neuitat, așteptând în continuare o nouă ediție a acestui campus.

Dumnezeu să binecuvânteze şi să-i răsplătească pe toţi binefăcătorii şi sponsorii care au contribuit la realizarea acestui campus!

