Sport Campionii Europei '86, la Moinești de Dan Sion Sâmbătă, de la ora 16.00, arena moineșteană găzduiește un super-meci demonstrativ: eroii de la Sevilla '86, Miodrag Belodedici, Adrian Bumbescu, Ilie Bărbulescu și Mihai Majearu vs. petroliștii lui Ghiță Poenaru, Dan Moței, Giani Florian și Sorin Trofin care făceau legea în liga secundă la mijlocul anilor '90 Acum 31 de ani, Steaua București câștiga Cupa Campionilor Europeni, devenind prima echipă din Estul continentului care își adjudeca trofeul. Acum 21 de ani, Petrolul Moinești se pregătea să încheie un sezon de B în care se aflase foarte aproape de o promovare istorică în prima ligă. Aparent, două lumi diferite. Două lumi care se contopesc, însă, în acest weekend. Ce le unește? Un meci de gală programat sâmbătă, de la ora 16.00, la Moinești. Un meci în care o parte din eroii de la Sevilla '86 vor înfrunta componenții divizionarei B Petrolul Moinești ce făcea legea în Seria I la mijlocul deceniului nouă. Belodedici contra lui Bucurel. Bumbescu împotriva lui Moței. Majearu versus Trofin. Bărbulescu față în față cu Giani Florian. Un super-meci, așadar. Organizat de Paul Cotârleț, în cadrul proiectului „Moinești- 20". Candidat PSD la Primăria Moineștiului și fost fotbalist la juniorii Petrolului, Paul Cotârleț speră să readucă fotbalul moineștean în prim-plan. Amicalul de gală „Partida Legendelor" este un prim pas. Dar unul foarte important. „Am convingerea că evenimentul de sămbătă va fi apreciat de publicul moineștean. Ne bucurăm că fotbaliști de clasă precum Belodedici sau Bumbescu au ales Moineștiul, cu atât mai mult cu cât chiar în acest weekend se împlinesc 31 de ani de la succesul repurtat de Steaua la Sevilla", a declarat Paul Cotârleț. Gherasim, Belodedici, Bumbescu, Bărbulescu și Majearu vor primi un ajutor însemnat sâmbătă. De la steliști de dată relativ recentă ca Oprița, Trică și Vlădoiu. Dar și de la foști dinamoviști de marcă precum Iftodi, Ionel Ganea, Marian Savu sau, în special, Dănuț Lupu. „Exceptându-l pe Iftodi, a cărui prezență era sub semnul întrebării, avem confirmarea de participare a tuturor celor invitați", a precizat Paul Cotârleț. „De-abia aștept să mă duelez din nou cu Dănuț Lupu. Nu pot uita că a fost adversarul meu direct la debutul în A", a mărturisit Sorin Trofin, mijlocașul transferat în noiembrie '97 de la Petrolul Moinești la FCM Bacău. „Suntem pregătiți pentru marele meci de sâmbătă. Remarcabil este faptul că vom evolua în același echipament pe care l-am utilizat și în campionatul de referință 1996-'97. Am reușit să-l recuperam recent și se prezintă, încă, într-o stare neașteptat de bună", a dezvăluit fostul jucător al Petrolului Moinești, Giani Florian, care a adăugat, mai în glumă, mai în serios: „Sper să ne mai încapă tricourile. Personal, am rămas în…limitele categoriei de greutate care m-a consacrat, însă nu pot garanta același lucru pentru toți foștii mei coechipieri". Fostul antrenor al Petrolului Moinești, Gheorghe Poenaru va reveni sâmbătă pe banca tehnică a „sondorilor". Cu un ochi va privi spre teren, iar cu altul spre tribună: „Sunt convins că stadionul va fi plin. Moineștenii sunt mari amatori de fotbal, iar un meci al unor foste glorii precum Belodedici, Lupu sau Vlădoiu nu poate fi ratat. Este un eveniment de top, iar organizatorii săi, în frunte cu Paul Cotîrleț, pe care îl cunosc încă de când activa la juniorii Petrolului, merită toate felicitările", a declarat Poenaru. Paul Cotîrleț a ținut să precizeze că în cadrul evenimentului de sâmbătă, vor fi premiați și cei mai vârstnici reprezentanți ai Petrolului Moinești. „Voi face totul pentru a reînvia tradiția fotbalistică moineșteană care datează din 1948. Sâmbătă, la «Partida Legendelor», vom organiza și o ceremonie rezervată celor care au îmbrăcat tricoul echipei moineștene în anii '50-'60-'70. Cel mai vârstnic reprezentant are 89 de ani", a declarat Paul Cotîrleț. Lotul Legendelor tricolore: Daniel Gherasim, Adrian Bumbescu, Ilie Bărbulescu, Miodrag Belodedici, Daniel Iftodi, Daniel Oprița, Mihai Majearu, Ionel Ganea, Dănuț Lupu, Jean Vlădoiu, Marian Savu, Eugen Trică. Lotul Legendelor Petrolului Moinești: Dan Moței, Lucian Toma, Adrian Moldoveanu, Marius Jipa, Sorin Trofin, Gelu Colbu, Vasile Țoc, Claudiu Bucurel, Narcis Cernat, Cristi Apachiței, Norocel Chișăreanu, Codrin Mindirigiu, Bogdan Buhuș, Florin Mocanu, Giani Florian.

