Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a încheiat parteneriate de colaborare cu primari de comune, directori de licee, în special de profil tehnic, din Bacău, Moinești, Comănești, Onești, Buhuși, Tg. Ocna, Sascut, Măgura, Palanca, Brusturoasa, Berești – Tazlău, Mărgineni, Ardeoani, Podu Turcului etc, dar și din județele limitrofe, Neamț, Vaslui, Vrancea, reprezentanți de bănci și oameni de afaceri pentru absorbția studenților pe piața muncii, pentru găsirea unor soluții ca tinerii cu studii superioare să își găsească un loc de muncă chiar dacă nu au experiență, sau dacă o au, este limitată. Totodată, aceste parteneriate vin și în întâmpinarea elevilor de liceu, care doresc să-și continue studiile și pot alege, pentru acest lucru, chiar să studieze la universitatea băcăuană.

Toate aceste demersuri sunt de fapt un feed-back al campaniei „Ingineria – o carieră de succes”, demarată, la finele anului trecut, de Facultatea de Inginerie, sub coordonarea prof. univ.dr.ing. Valentin Zichil, decan. „Imediat de cum s-a finalizat acel workshop, în care mediul academic s-a întâlnit cu mediul de afaceri, cu autoritățile publice locale și reprezentanții școlilor tehnice, am început să fim căutați, să fim consultați, pentru a încheia parteneriate, pentru a facilita vizitarea laboratoarelor facultății, pentru a organiza cercuri pedagogice cu profesorii de liceu. Deja vorbim de anumite rezultate. De exemplu, am organizat de curând cercul «Mecanicatronica – atitudine și tehnologie de vârf», cu 36 de profesori de la Grupul Școlar Industrial «Ștefan Procopiu» din Vaslui, am desfășurat activități tehnico-științifice, am încheiat contracte de practică cu diferite firme importante în Bacău, dar și cu primăriile, cu Asociația pentru Monitorizarea Ordinii Publice și Siguranța Cetățeanului, pentru identificarea acelor tineri care nu își permit să se susțină în continuarea de studii, dar care vor fi ajutați de autoritățile locale. Deja ni se cer, de către Consiliul Județean și Camera de Comerț și Industrie, și proiecte de dezvoltare, cercetare și infrastructură. Așadar, am început să fim luați în calcul ca parteneri în toate aceste demersuri, ceea ce este un real succes, spunem noi”, a mai explicat profesorul Valentin Zichil. Workshop-ul educațional exact acest lucru a și urmărit: promovarea facultății, informarea elevilor și studenților în privința Ingineriei ca domeniu de studiu și activitate profesională pentru un viitor cât mai atractiv, aducerea în prim plan a noutăților tehnologice, dar și implicarea activă a tuturor factorilor de decizie (mediu de afaceri, autorități publice locale) în crearea și concepția concretă de repere, alături de popularizarea învățământului superior și a activităților antreprenoriale. Activitatea a fost la prima ediție, dar se dorește a fi continuată, chiar la nivelul întregii regiuni Nord – Est, dat fiind răspunsul pozitiv al factorilor implicați, în speță angajatorii de pe piața locală de muncă, primării, licee, organizații non-guvernamentale și organisme guvernamentale. „Întâlnirea a așezat la aceeași masă actorii principali responsabili cu plasarea elevilor și studenților pe piața muncii, un punct de plecare în dezvoltarea de parteneriate între universitatea băcăuană, licee, pe de o parte, și societățile de profil, pe de altă parte, astfel încât încă din timpul studenției să se poată face practică în firmă, să se învețe la locul de muncă, pentru ca, la momentul absolvirii, angajarea să vină de la sine”, a mai spus decanul Facultății de Inginerie. „Cel mai important a fost contactul direct cu principalii factori de decizie. Chiar la începutul săptămânii viitoare va fi o întâlnire cu autoritățile locale și județene, în care se va discuta exact despre ce strategii se vor implementa pentru a veni în sprijinul tinerilor din Bacău în a face carieră aici, la ei în oraș. Noi o să mai organizăm și întâlniri în licee, pentru a ne promova programele noastre de studii, atât pe licență, cât și pe master, dar ne dorim foarte mult ca workshop-ul «Ingineria – o carieră de succes» să continue, cu o nouă ediție, undeva prin luna mai, înainte de finalizarea anului școlar în curs.”

