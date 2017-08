Federația Tinerilor din Bacău va organiza o campanie de donare de sânge care se va derula în două etape. Într-o primă fază, programată în intervalul 21-27 august, va avea loc o campanie de informare și programare a cetățenilor, după care, campania de donare propriu-zisă se va derula între 28 august și 1 septembrie la Centrul de Transfuzii Bacău. „Sângele nostru ne pune în mișcare zi de zi, ne alimentează, ne împuternicește. El este o resursă a noastră, și, din fericire, o putem împărtăși. Donarea de sânge rămâne, în continuare, un principiu elementar într-o societate sănătoasă, care își amintește că suntem oameni, nu mașini. Că avem părinți, copii, rude, prieteni, cunoștințe. Că vrem să îi păstrăm cât mai mult în viață, mai ales atunci când viața lor atârna de o transfuzie. Nu credem în motive pentru a dona, ci credem în conștiința fiecăruia, și în dorința fiecăruia de a fi alături de cei care, la un moment dat în viață, le pot fi și ei donatori, la rândul lor”, se arată într-un comunicat emis de Federația Tinerilor din Bacău. „Inițiativa acestei campanii a venit de la tineri și este bine venită. Peste vară, ca în fiecare an, scade numărul de donatori. Dacă într-o lună normală avem aproximativ 750 de donatori, în lunile de vară numărul acestora scade cam cu 100. Cu toate acestea stăm bine dar nevoia de sânge este permanentă. Sperăm ca în urma acestei campanii să avem donatori noi, tineri, pe care să-i fidelizăm”, a declarat dr. Adriana Ghindă, directoarea Centrului de Transfuzii Bacău. Această campanie își propune să adune cel puțin 300 de cetățeni ai orașului Bacău ca și donatori benevoli de sânge. 0 SHARES Share Tweet

